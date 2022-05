Tres anys sense biblioteca al centre de Badalona

La biblioteca de Can Casacuberta de Badalona ha complert 30 anys aquest mes d’abril. Un equipament, el de referència de la ciutat ubicat al barri del Centre, que fa més de dos anys que està tancat als usuaris. El 20 de desembre de 2019, problemes de seguretat i de climatització van fer que la biblioteca hagués d’aturar la seva activitat. Semblava que havia de ser de manera provisional però les deficiències de l’edifici no han permès que pugui reobrir-se sense una important reforma.

Des que va tancar, l’Ajuntament de Badalona es va comprometre a fer les obres pertinents per restablir el servei i, mentrestant, va traslladar algunes de les activitats que s’organitzaven a la biblioteca de Canyadó. El temps ha anat passant i Badalona ha tingut tres governs diferents des d’aleshores. Ara, s’han licitat les obres de la climatització i el govern municipal s’ha compromès a què la biblioteca reobri durant el primer trimestre del curs vinent. Així doncs, l’equipament haurà estat tres anys tancat al públic.

"Això es deu a una deixadesa del manteniment de la biblioteca, és un mal endèmic"

Fa uns dies, diversos usuaris de la biblioteca es van unir per fer força i reclamar la reobertura de la biblioteca. Sota el nom de plataforma Can Casacuberta Oberta, denuncien que l’Ajuntament hagi trigat tant temps en licitar les obres. "Què han fet durant dos anys i mig?" es pregunta Núria Sabaté, portaveu de l’entitat. "Això es deu a una deixadesa del manteniment de la biblioteca, és un mal endèmic", afegeix.

Una protesta veïnal per demanar l'obertura de la biblioteca del barri del Centre de Badalona. — Can Casacuberta Oberta

La plataforma va elaborar un manifest per reclamar-ne la reobertura i en pocs dies van aconseguir més d’un miler de suports. Ja han sortit al carrer dues vegades com a protesta. Una manifestació a les portes de la biblioteca i una segona concentració a la Plaça de la Vila mentre tenia lloc el ple municipal del mes d’abril. La intenció és organitzar accions cada mes per fer visible la protesta ciutadana. Fer activitats de lectura al carrer i participar en jornades reivindicatives al costat d’altres entitats formen part del calendari de Can Casacuberta Oberta.

"No entenc com una ciutat com la nostra pot arribar a una situació tan lamentable"

"No entenc com una ciutat com la nostra pot arribar a una situació tan lamentable", diu la presidenta de l’Associació de Veïns del Centre, Conxita González. Considera "incomprensible" que l’administració no hagi actuat abans per resoldre els problemes de seguretat i climatització. Tot i això, González confia que es compleixi el nou termini que ha anunciat l’Ajuntament. "Seran tres anys sense biblioteca al centre, és una pena", lamenta.

Més enllà de la reobertura immediata, les entitats reclamen que s’habiliti un espai alternatiu per dur a terme les activitats de la biblioteca. "És molt més que un dipòsit de llibres i un espai d’estudi; és un accés lliure a la cultura, un espai per a nens i gent gran que ajuda a reduir l’escletxa digital", detalla Sabaté. La portaveu de Can Casacuberta Oberta lamenta que els usuaris del centre no puguin participar en les activitats culturals organitzades per la biblioteca ja que es traslladen a altres equipaments de la ciutat i "sempre estan plens".

Obres a la coberta i en el sistema de climatització

Un dia abans que es dugués a terme la protesta organitzada per la plataforma ciutadana, el govern local va anunciar que ja s’havia formalitzat el contracte per iniciar les obres a la biblioteca. La regidora de cultura, Anna Maria Lara, reconeix que la situació és "totalment inacceptable derivada d’una manca de manteniment als edificis municipals". "Tots els grups polítics hauríem de fer autocrítica perquè no hem fet els deures", afegeix.

Les obres principals que es faran tenen a veure amb el sistema de climatització. I és que, tant a la biblioteca com l’Espai Betúlia -un local on s’hi organitzen exposicions i actes culturals- no s’hi pot estar ni a l’estiu ni a l’hivern, a causa del contrast de temperatures. Un problema que els diferents responsables de l’equipament ja han alertat que ho pateixen des de fa molts anys. També es repararà la coberta que provoca goteres quan plou.

El 20 de desembre de 2019, la Diputació de Barcelona va ordenar als seus treballadors que no anessin a la biblioteca a causa de les deficiències de l’edifici. Tot i que feia temps que ho reclamaven, les alarmes van saltar quan es va produir un petit incendi en part de la maquinària. Els treballadors van denunciar que les mesures antiincendi eren molt precàries i que les sortides d’emergència estaven bloquejades. Poc temps després va reobrir però els petits arranjaments no van poder evitar el nou tancament de l’equipament.

Can Casacuberta és la biblioteca més gran de les sis que té Badalona, amb 3.500 metres quadrats de superfície i per on passen una mitjana de 800 usuaris diaris. En èpoques d’exàmens, poden reunir-se fins a 1.500.

La regidora de cultura, així com la resta del govern, reconeixen que la manca de manteniment els ha portat fins a aquesta situació però també recorda la lentitud amb la qual es treballa a l’Ajuntament de Badalona. "La maquinària no és àgil i això ho fa tot més difícil", diu Lara en referència als tràmits burocràtics que triguen tant temps en resoldre’s al consistori.

"Mostrem total empatia i comprensió amb la comunitat educativa i associativa", assegura la regidora i manté que el compromís és que a finals d’any, els usuaris tornaran a entrar a la biblioteca de Can Casacuberta. A l’Espai Betúlia, ho podran fer durant la primavera i la tardor, quan les temperatures no són ni tan altes per passar un excés de calor, ni tan baixes per patir fred.