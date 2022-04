Un centre tecnològic de la UPC serà finalment el nou destí per a l'edifici 'maleït' de la CACI de Badalona

Primer va ser un conveni amb la UB per acollir estudis universitaris, després la signatura per instal·lar-hi el Museu nacional del Còmic i la Il·lustració i, 12 anys després, l’antiga fàbrica de la CACI de Badalona ha viscut un nou acord: la signatura d’un conveni per traslladar la Fundació CIM de la UPC a un edifici que segueix buit. L’objectiu és crear un centre de coneixement científic i tecnològic destinat a la manufactura avançada i a la fabricació digital.

"És un conveni històric perquè la CACI es converteixi en un edifici de referència", ha assegurat l’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, durant la signatura de l’acord amb la UPC a les portes de l’antiga fàbrica. "Badalona ha perdut pistonada durant els darrers anys, ho hem de recuperar i ho aconseguirem apostant per la innovació", ha afegit. Guijarro ha destacat que la ubicació de l’antiga fàbrica permetrà completar un "pol d’atracció" junt al futur projecte del hub audiovisual a l’entorn de les Tres Xemeneies, el canal del Gorg i el Port de Badalona.

L’Ajuntament de Badalona va anar a picar a la porta de la UPC fa quatre mesos perquè s’instal·li a la CACI. La universitat ho farà a través de la Fundació CIM, una fundació privada amb trenta anys de trajectòria on actualment hi treballen una cinquantena de persones. "Demanàvem un equipament d’abast nacional i obert a la ciutadania i aquest compleix les dues coses", ha explicat el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Badalona, Àlex Montornès.

Les activitats que es desenvoluparan a la CACI es focalitzaran en la impressió 3D i, a més, serà un espai obert on es podrà desenvolupar fabricació digital, disseny d’equips electrònics, robòtica o programació informàtica, entre d’altres. "És un win-win: la UPC arriba a una ciutat referent, Badalona desenvoluparà activitats tecnològiques i la Fundació CIM podrà créixer", detalla el director general de la Fundació CIM, José María Cabrera.

Imatge de la signatura del conveni. — Montse Cucarella

Sense finançament ni terminis concrets

Tant des de la Fundació CIM com des de l’Ajuntament de Badalona han insistit que aquest és un primer pas que se seguirà desenvolupant durant els propers mesos. Però no han concretat ni quan estarà el centre tecnològic a la CACI ni quant costarà fer-ho. De fet, han de buscar el finançament per aconseguir-ho. Des del govern local han anunciat que es destinaran 3,5 milions d’euros del pressupost d’inversions -que es preveu aprovar la setmana vinent- per adequar els espais comuns de la CACI, com les escales i els ascensors per accedir a les plantes superiors.

"Estem avaluant quin cost tindrà", ha dit el director de la Fundació CIM. Els responsables municipals asseguren que estan en converses amb la Generalitat per aconseguir el finançament necessari. "De moment, els contactes estan sent profitosos», ha dit l’alcalde que no descarta invertir més diners. "Si no s’aconsegueix la inversió necessària, l’Ajuntament té musculatura econòmica per fer-ho", ha afegit Guijarro.

El que tenen clar totes les parts implicades és que aquest projecte «ha d’ajudar a generar activitat econòmica a la ciutat de Badalona», segons ha assegurat el rector de la UPC, Daniel Crespo. També ha destacat la idoneïtat de l’edifici de la CACI. "La UPC va néixer al costat de les fàbriques», diu Crespo, «i el nostre objectiu final és generar llocs de treball".

Des de la Fundació CIM asseguren que estan treballant per establir sinergies amb entitats i empreses de l’entorn. Una de les col·laboracions destacades podria ser amb el campus biomèdic de Can Ruti a qui podrien facilitar la impressió 3D per al desenvolupament de tractaments mèdics. També, amb la Fundació Laboral de la Construcció, per fer ús d’aquesta tecnologia en el ciment.

Més enllà del centre d’investigació tecnològica i amb l’objectiu d’obrir l’espai a la ciutadania, s’oferiran cursos de formació, xerrades i tallers, espais científics per a què tecnòlegs puguin dissenyar els seus projectes i exposicions divulgatives. "Volem que Badalona vegi la Fundació CIM com la porta d’entrada de la UPC a la ciutat", ha afegit el rector.



Pel que fa als terminis, des del govern s’han atrevit a pronosticar que l’any vinent podrien començar les obres per adequar part de l’edifici però no han assenyalat cap data d’obertura.

Universitat, museu o balneari: els pretendents de la CACI

L’any 2006, l’alcaldessa del PSC, Maite Arqué, signava un conveni amb el rector de la UB per instal·lar estudis universitaris a la CACI. Durant molts anys va penjar un cartell de la façana anunciant-ho però mai es va materialitzar. L’any 2010, el també alcalde socialista, Jordi Serra, signava amb la Generalitat un conveni per instal·lar-hi el Museu del Còmic i la Il·lustració, el projecte que Badalona ha estat tants anys esperant i que tant s’ha resistit a acceptar que no vindrà.

Un edifici, el de l’antiga fàbrica de colls de camisa de cotó, de 4.000 metres quadrats i ubicat a primera línia de mar que ja va comptar amb una rehabilitació integral l’any 2011, amb un cost de 3 milions d’euros però que mai ha arribat a omplir-se. Un immoble maleït pel pas del temps, els canvis de governs, les crisis econòmiques i la falta d’inversió. "Tinc la certesa absoluta que aquest projecte arribarà de debò", ha dit Rubén Guijarro, convençut que aquesta vegada és la definitiva. Però els diferents alcaldes també ho pensaven en el seu moment, quan signaven un acord per donar un impuls a l’edifici de la CACI.

Mentre el Museu del Còmic no arribava, es van plantejar altres alternatives, com fins i tot instal·lar-hi un hotel o un balneari, durant el primer mandat del popular Xavier Garcia Albiol. El darrer projecte anunciat va ser el de l’IREC, l’Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya, del qual no se n’ha tornat a parlar més.

Busquen alternatives per al Museu del Còmic

Tot i que l’esperança d’acollir un museu dedicat al còmic ha anat desinflant-se, Badalona intenta mantenir-la viva. Després que la Generalitat ja hagi anunciat que no es tractarà d’un museu nacional, sinó d’un espai on hi conviurà fons públic i privat, l’Ajuntament busca altres immobles on ubicar-lo.

"Tenim molts espais disponibles, però cap en condicions òptimes", ha reconegut l’alcalde de Badalona. Guijarro ha posat com exemple la Torre Codina, l’antiga fàbrica PIHER o algunes de les naus properes al Parc de Ca l’Arnús com a possibilitats per acollir un centre dedicat a la vinyeta. "Tots ens hem resistit a que no vingués el Museu del Còmic", diu Rubén Guijarro, en referència al pas dels anys sense cap moviment a la CACI. "Hem de pensar en oportunitats reals, el museu no ho ha estat", ha afegit l’alcalde.