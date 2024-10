La CUP acusa Illa de proposar les "receptes sociovergents de sempre": "Totxo, ciment, avions i la ruleta del Hard Rock"

La CUP ha denunciat que el Govern de Salvador Illa ha arribat "per evitar qualsevol transformació profunda" i que proposa "les receptes sociovergents de sempre". Durant el debat de política general al Parlament de Catalunya, la presidenta del grup, Laia Estrada, ha acusat el president socialista d'apostar "pel negoci privat a costa dels serveis públics. "Per més totxo, ciment i avions, sense oblidar-nos de la ruleta del Hard Rock", ha criticat.

La diputada Estrada ha acusat l'executiu de fer polítiques "de pleitesia a les grans empreses i grans fortunes, a part de la monarquia". "Estan aquí per a evitar qualsevol transformació profunda", ha etzibat en resposta al president de la Generalitat. L'anticapitalista també ha criticat l'anunci de construir 50.000 habitatges públics i ha reclamat que expropiï "els més de 400.000 pisos buits de grans tenidors".

D'altra banda, Estrada ha començat la seva intervenció denunciant la "complicitat vergonyosa" de la comunitat internacional amb el "genocidi del poble palestí". I ha instat el president Salvador Illa a mostrar no només el rebuig, sinó a emprendre accions. En aquest sentit, li ha reclamat que tanqui l'oficina d'ACCIÓ a Tel-Aviv. "Això seria coherència, la resta és cinisme", ha etzibat.

En una intervenció partida, la també diputada anticapitalista Laure Vega s'ha preguntat "com ha arribat Catalunya fins aquí, fins a acceptar un Govern tan gris". "Ha arribat fins aquí a través de la repressió, de la llei mordassa, d'un 155 que alguns volien aplicar més temps i d'un TC que ha capat cada horitzó d'esperança política tombant una llei rere l'altra", ha criticat. I ha reblat: "Catalunya no ha escollit amb il·lusió; ha cedit resignadament".

Illa retreu que permetés governs de Junts i ERC

Durant el torn de rèplica, Illa ha criticat que la CUP l'acusi de "tenir el gen convergent" i els ha retret que permetessin la configuració de diversos governs formats per Junts i ERC. Davant els retrets per la Copa Amèrica de vela a Barcelona, ha assegurat que l'esdeveniment és "positiu" tant per al país com per a la ciutat. "No ha perjudicat en res i ha beneficiat en molt", ha subratllat, afegint que certàmens com aquest "convenen molt".

Tot i que Illa ha admès que difereix en "el mètode" que planteja la CUP per "transformar la societat", sí que ha subratllat que comparteixen que la unitat de l'esquerra és "l'única resposta possible per vèncer els autoritarismes de l'extrema dreta". Sobre aquesta qüestió, el president ha defensat les coalicions d'esquerra per enfrontar-se als discursos d'odi.