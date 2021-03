La CUP carrega contra Junts i els comuns s'ofereixen com a alternativa i criden Aragonès a sortir de la "zona de confort"

La CUP i En Comú Podem ha coincidit a lamentar la resolució que tindrà la votació d'investidura d'aquest dimarts. Els anticapitalistes per la negativa de Junts a deixar la investidura i, per tant, per impedir la formació de govern; els comuns, per la insistència d'ERC a reeditar un acord amb Junts, que "no funciona".



"La unitat no se la pot adjudicar un partit, perquè si no no és uniat, és partidisme". D'aquesta manera carregava la diputada de la CUP Eulàlia Reguant contra la negativa de Junts de permetre la investidura de Pere Aragonès. Durant el seu discurs, Reguant ha lamentat que s'utilitzi la unitat com a "arma llancívola", que es confongui "país amb partit" i que s'anteposin "balls de cadires": "La gent ni s'ho mereix ni ho permetrà".

Mentre el focus negociador està en el paper del Consell de la República, per a Reguant "el full de ruta passa per la potència de les institucions populars". Ara bé, també ha avisat a ERC que no centri tota l'aposta independentista en la mesa de diàleg amb l'Estat: "No es pot adoptar l'estratègia del vell peix al cove, dels escassos marges que permet l'Estat negociant".

Reguant ha centrat gran part del seu discurs en reivindicar la necessitat d'unir el full de ruta independentista amb un de transformació social i ha alertat de les resistències de Junts a assumir la renda bàsica universal, com ha confirmat Gemma Geis aquest dimarts: "Celebrem que Junts comenci a parlar de drets socials, però comencem malament si no firma l'acord". Així mateix, la diputada ha alertat de la fórmula que hi ha al darrere dels fons econòmics europeus per revertir la crisi de la Covid-19: "L'esquerra europea ha de dir prou a l'enèsim robatori a plena llum del dia dels fons públics".

Albiach: "Un Govern ERC-JxCat serà més del mateix, però pitjor"

En la línia del que ja va dir divendres, la presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, s'ha mostrat molt crítica amb la voluntat d'ERC de reeditar l'acord de govern amb Junts per Catalunya, i ha tornat a oferir el seu grup com a alternativa per formar executiu. "Avui es torna a escenificar el bloqueig, l'oportunitat perduda com a país", ha arrencat Albiach, que ha subratllat que Aragonès "ha hagut d'insistir als seus socis" que vol governar "sense substitucions ni tuteles".



"S'entesta a pactar amb Junts, que no li reconeix el lideratge i li vol també marcar l'estratègia del seu partit a Madrid", ha afegit, per concloure que les dues grans formacions independentistes mantenen una "cursa pel poder i el relat, que no porta enlloc" i que si formen govern "serà més del mateix, però pitjor; perquè la motxilla està que rebenta de retrets i de malfiances".



Per tot plegat, Albiach ha instat el presidenciable d'ERC "a sortir de la seva zona de confort", per tirar endavant un "govern i una legislatura amb esperança", que passaria per un acord amb els comuns, que se centri tant a fer front "des de les esquerres a les diverses crisis", com a garantir que tampoc en la qüestió nacional "la Generalitat estigui sotmesa a una entitat privada, com el Consell per la República". L'alternativa que defensa Albiach, que plantejaria reforçar allò públic, així com per lluitar "pel dret a l'autodeterminació", té com a principal impediment l'aritmètica: només seria viable si s'abstinguessin alhora tant JxCat com el PSC, un escenari inviable, almenys aquest dimarts.