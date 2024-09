La CUP culmina la refundació amb l'aposta per entrar a governar allà on pugui impulsar transformacions

En una tardor marcada per la reformulació de les estratègies dels partits, la CUP ha estat la primera a presentar les conclusions del Procés de Garbí, el debat col·lectiu que ha servit per definir el seu full de ruta en el nou cicle polític. Els portaveus del Grup Motor, Maria Gordillo i Non Casadevall, han expressat aquest dijous a la seu de Barcelona la disposició de la formació a entrar a Govern per impulsar la transformació social i política.

Els anticapitalistes van celebrar dissabte la seva Assemblea Nacional a la Fira de Sabadell. Gairebé dotze hores de trobada que van acabar amb un ampli suport de les bases a la ponència estratègica que s'ha cuinat a foc lent en diversos debats territorials i sectorials. Concretament, el text va quedar aprovat per un 82% dels vots a favor dels presents.

El següent pas de la formació serà escollir el nou Secretariat Nacional. Les candidatures es presentaran el dilluns 30 de setembre, que hauran de tenir un mínim de 9 i un màxim de 15 persones. La militància de la CUP podrà votar de forma telemàtica el 6 i 7 d'octubre i el dimarts 8 es faran públics els resultats. La candidatura escollida es mantindrà al càrrec durant quatre anys, en comptes de dos com fins ara.

Gordillo ha especificat que el secretari general serà el "responsable polític de l'organització", però que en cap cas "serà més important que la resta de companys". Malgrat que encara no estigui decidit, la voluntat de la CUP és que aquest secretari no esdevingui el cap de llista en unes properes eleccions catalanes. Juntament amb aquesta figura també hi haurà un coordinador nacional i un portaveu.

Pel que fa a la Mesa Nacional, pretenen que sigui un "espai viu i dinàmic", amb capacitat de "generar debats i posicionaments públics", que tingui una representació de tot el conjunt de la militància. L'objectiu final és que la direcció de la CUP, integrada pel Secretariat Nacional i la Mesa Nacional, sigui més "eficient", "àmplia" i amb "capacitat de resposta".

Més quota de poder

Durant la conferència política, Gordillo ha concretat que els anticapitalistes volen aspirar a la màxima quota de poder possible. En altres paraules, estan disposades a entrar a Govern i a "ocupar certes cadires" si això implica "arremangar-se per fer possible la transformació política i social".

"Abans parlàvem d'un peu al carrer i d'un peu a la institució. La CUP és la mateixa a tot arreu. No són dos peus, és una mateixa força política que lluita pels mateixos objectius", ha afegit. En aquest sentit, Casadevall ha asseverat que volen "créixer qualitativament i quantitativament" i tenir més "implantació territorial".

Ambdós portaveus han expressat la satisfacció general davant aquest nou projecte, "més aterrat". Tot i això, han explicat que pròximament llançaran una macroenquesta popular per "acabar d'afinar" la proposta. "Aquesta ponència no és el punt final de res, sinó que és la continuació d'un fil de lluita", ha remarcat Casadevall.