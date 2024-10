El poder curatiu de la música o com buscar la teva identitat: 10 documentals imprescindibles de l'In-Edit 2024

La música com una manera d'explicar les nostres històries, de buscar la nostra identitat i d'aixoplugar-nos de l'època que ens ha tocat viure. Aquest seria el resum del que seran onze dies de documentals musicals als cines Mooby Aribau de Barcelona. La XXII edició d'In-Edit, Festival Internacional de Cinema Documental Musical de Barcelona, començarà aquest dimecres 23 d'octubre amb una gala inaugural on Bad Gyal presentarà La Joya, dirigida per David Camarero.

Dins de les activitats paral·leles i formatives, destaca el prestigiós director anglès de documentals musicals Julien Temple, que farà una masterclass sobre edició de material d'arxiu. Des de Públic, us hem fet una tria de 10 documentals, que creiem que no us podeu perdre.

1. 'Any other way: the Jackie Shane story'

Michael Mabbott, Lucah Rosenberg-Lee 2024 | Canadà | 98 min.



Obrir camí i anar a la contra, mai és fàcil. Però si et toca ser una de les primeres cantants negres trans al sud dels EUA als anys 50, és un altre nivell. Ni el seu lloc de naixement, Nashville (Tennessee), ni haver nascut en el cos equivocat, va evitar que la prodigiosa veu de Jackie Shane deixes boca badada a ritme de soul i R&B a tothom que l'escoltava. El misteri, però, la perseguiria quan la seva carrera estava enlairant-se, omplint teatres i obrint per artistes com Etta James o The Temptations, desapareixent sense deixar rastre. Aquest documental intenta donar respostes a la seva desaparició, alhora que ens parla de la necessitat de qualsevol persona de sentir-se estimada, i no jutjada, pel que és. No és el que tots i totes volem?

2. '1‒800‒on‒her‒own'

Dana Flor 2024 | Estats Units | 77 min.



Els 90 van veure l'explosió del que es va anomenar grunge, amb grups, per descomptat, formats bàsicament per homes blancs heterosexuals. Ho sento Kurt, però era així. Enmig d'aquell panorama, Ani Di Franco va ser una ràfega d'aire fresc. Per la seva música i com atacava amb aquella energia la seva guitarra acústica, però sobretot pel seu discurs anticapitalista, contra el masclisme, pels drets LGTBIQ i a favor de l'ètica DIY. El documental explora precisament aquella època, i malgrat fallar en donar una visió més àmplia de l'artista, ens mostra les seves contradiccions i l'eterna lluita entre mantenir-se independent respecte al monstre de la indústria musical i vendre el teu art per poder pagar les factures. Inspirar a tota una generació de músics i mantenir la teva integritat, va venir amb un cost inesperat.

3. 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'

Antón Álvarez 2024 | Espanya | 95 min.



Antón Álvarez, més conegut com a C. Tangana, pot dir que és l'únic artista, si no m'equivoco, que un any presenta un documental com a protagonista i a la següent edició del festival, en presenta un altre com a director. Aquest cop, la càmera d'Álvarez segueix al guitarrista i músic flamenco Yerai Cortés, oferint-nos una radiografia complexa i un secret per descobrir de la seva història familiar. Així, el que primer sembla un documental sobre l'artista i la seva obra, acaba sent una reflexió musical i visual sobre les ferides profundes, l'art, la identitat, les relacions familiars i el racisme cap a la comunitat gitana. Un film impressionant sobre la importància de l'art com a mitjà per trobar la nostra identitat i poder explicar la nostra història.

4. 'Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird'

Nicolas Jack Davies 2023 | Estats Units| 126 min.



​Des dels set anys Omar Rodríguez-López va gravar tot el que passava a la seva vida. Només això ja donaria per un bon documental. Si a més has format part de bandes com At The Drive In, Mars Volta o De Facto, juntament amb l'altre protagonista, Cedric Bixler Cevala, us podeu imaginar la resta. Des dels seus començaments en la incipient escena punk de El Paso, Texas, on es refugiaven del racisme per la seva procedència porto-riquenya, fins a la formació de At The Drive In i la gravació de Relationship of Command que els porta a la fama mundial, el film explora la intensa relació d'Omar i Cedric i com aquesta va mutant amb el temps, alhora que ho feia la seva música i les seves bandes.

Un interessant documental, malgrat la seva llargada, que ens parla de l'amistat i els seus camins no sempre agradables, de com afrontar la pèrdua d'éssers estimats, del poder curatiu de la música i del valor de fer les coses per tu mateix, sortint dels marges que t'imposa la indústria musical, qüestionant-te què és l'èxit i si val la pena pagar el preu per aconseguir-lo.

5. 'Catching Fire: The Story of Anita Pallenbeg'

Alexis Bloom, Svetlana Zill 2023 | Estats Units | 110 min.

La història de la model i actriu italoalemanya Anita Pallenberg sempre ha estat en un segon pla. Haver estat la parella de Brian Jones, un maltractador de manual, o de personatges tan possessius i gelosos com Cliff Richards, és un obstacle més perquè algú escolti el que tens a dir. Malgrat tot, a través d'un retrat redemptor i enigmàtic, acompanyat de la veu en off de Scarlett Johansson i de l'autobiografia de Pallenberg mai publicada, el documental ho intenta, i a vegades ho aconsegueix –altres no tant.

La seva relació tòxica amb els Rolling Stones i les drogues, ocupa gran part del film, però això no ens hauria d'impedir constatar la valentia d'Anita Pallenbeg, una dona que va haver d'enfrontar-se amb totes les seves forces als rols de gènere i la misogínia que predominaven en la cultura dels 60 i 70.

6. 'This Is A Film About The Black Keys'

Jeff Dupre 2024 | Estats Units | 90 min.



​Si una banda t'agrada, sempre és curiós veure d'on surten aquelles cançons que no pots parar d'escoltar. Quins són els processos per arribar fins allà. De fet, suposo que és per això que a tots i totes ens agrada tant un festival com l'In-Edit. Aquest documental sobre The Black Keys, és un bon resum de per què ens agrada anar a la sala de cine a gaudir i que ens expliquin una bona història. I en aquest cas, una història que no per típica, deixa de ser menys interessant.

La manera de començar el grup, els problemes de la sobtada fama mundial o les baralles entre els dos membres, que no eren ni amics, potser és la de moltes altres bandes, però en algú com els Black Keys, igual que la seva música, tot agafa un altre camí, que sense saber exactament per què, t'atrapa i no et deixa anar.

7. 'Blackcelona: una historia de metal satánico'

Diego de Walpurgis 2024 | Espanya | 96 min.

Aprendre la història musical de la nostra ciutat o el nostre territori és una de les raons per les quals anem cada any a l'In-Edit. Sortir de la nostra zona de confort musical, n'és un altre. Per això, documentals com aquesta radiografiarà de la història del Black Metal a Barcelona i Catalunya, no només són essencials per entendre la ciutat on vivim, sinó també són un regal pels que ens entusiasma la música i les seves històries. Un gènere envoltat de foscor i polèmica, però que a Barcelona va trobar terra fèrtil per créixer.

8. 'Bad Like Brooklyn Dancehall'

Ben Digiacomo, Dutty Vannier 2023 | Estats Units, Jamaica | 93 min.

Preservar la teva pròpia història i cultura és igual d'important que crear-la. I tant d'una cosa com l'altre, la diàspora jamaicana i caribenya sempre se n'ha ocupat. Aquesta és la crònica de com el dancehall va arribar als carrers de Brooklyn, Nova York des dels sound systems de Jamaica, fins a fusionar-se amb el pop i el hip-hop. Sense oblidar, per descomptat, la importància del DJ durant les festes als soterranis i com aquestes van evolucionar en el rap. El film captura l'energia cinètica del dancehall, des de les pistes de ball fins a les festes al carrer, i explica com l'èxit del dancehall, més enllà de la música, és ser una poderosa eina d'expressió de la identitat cultural.

9. 'Soundtrack to a Coup d'Etat'

Johan Grimonprez 2024 | Bèlgica, França, Països Baixos | 150 min.

Miriam Makeba, Patrice Lumumba, Malcom X, Max Roach, Abbey Lincoln, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Nina Simone o Thelonious Monk són raons suficients per veure un documental. Si a això li sumem, a través d'un concert de jazz, explicar una història tan complexa com l'assassinat del líder congolès Patrice Lumumba o què va suposar la independència de molts països africans als anys 60, el film es converteix una peça única i original, alhora que en una lliçó d'història xocant i desconeguda.

10. 'Uncropped'

D.W. Young 2023 | Estats Units | 111 min.



Trobar l'ordre invisible dins el desordre. Això és el que feien les imatges del llegendari fotògraf de Village Voice i Harper's Bazaar, James Hamilton. Un film addictiu sobre un dels grans fotoperiodistes culturals del nostre temps i el cronista en blanc i negre per excel·lència de Nova York. James Brown, Patti Smith, BB King, Beastie Boys, Sonic Youth, Run DMC, Janis Joplin, Madonna, Sun Ra, The Kinks, Stevie Wonder, Alfred Hitchcock, Jack Nicholson o Jean-Luc Godard. Cadascun d'ells explica una història quan passen per la mirada de Hamilton. Imatges tan impressionants que et ve de gust parar la pel·lícula i mirar-les una estona més.