Dagoll Dagom torna al Grec per celebrar els 50 anys amb un concert multitudinari

Dagoll Dagom torna al Teatre Grec de Barcelona per celebrar els seus 50 anys d'història sobre els escenaris. Ho fa els dies 11, 12 i 13 de juliol amb un concert multitudinari plantejat com un viatge per les músiques dels grans muntatges estrenats. D'altra banda, en la programació del festival La Brutal porta a l'actualitat El misantrop de Molière, mentre Guillem Albà estrena Tota aquesta por que ara tinc.

L'espectacle serà també el tret de sortida als actes que commemoraran el mig segle de vida i el comiat de la companyia, el gran referent en el teatre musical en català. Durant tres nits, l'escenari barceloní s'omplirà amb més d'una quarantena de músics de l'Original SoundTrack Orchestra. Es tracta de 26 cantants que han passat per Dagoll Dagom des de l'estrena del primer espectacle l'any 1974, a més d'un cor de 20 cantaires.

La gran nit de Dagoll Dagom. 50 anys d'emocions, 50 anys de cançons farà viatjar al públic a través de la història de la companyia i d'espectacles emblemàtics. Es tracta d'obres recordades com Antaviana, Nit de Sant Joan, Glups!, El Mikado, Flor de nit, Els pirates o Mar i cel, entre d'altres. Tot, sota la direcció escènica de Daniel Anglès, la direcció musical de Joan Vives i coreografia d'Ariadna Peya.

Entre els cantants que conduiran la gala hi ha artistes representatius de les diferents generacions com Víctor Arbelo, Roger Berruezo, Anna Castells, Mariona Castillo, Haley Diallo, Xavi Fernández, Guillem Fole, Helena Gispert, Eloi Gómez o Carlos Gramaje. També altres actors i músics com Pep Cruz, Elena Gadel, Àngels Gonyalons, Albert Guinovart, Ivan Labanda, Ferran Rañé i Nina. I es presentaran en societat els intèrprets que donaran vida a Blanca i Saïd del nou muntatge de Mar i Cel que s'estrena aquest setembre.

La productora executiva Anna Rosa Cisquella ha explicat que Dagoll Dagom ha actuat en tres ocasions al Grec, però aquest serà un esdeveniment únic: "La idea és fer un homenatge al públic que ens ha seguit sempre, però també als que han participat històricament". Vives ha afirmat que la tria ha estat molt complicada perquè comptaven amb un arxiu "molt ric". El format serà una suite que combinarà diferents fragments d'espectacles, sense ordre cronològic, en una escenografia "increïble".

'El misantrop' de La Brutal

En el marc del Grec 2024, La Brutal estrenarà una versió ambientada en el món actual de l'El misantrop, una de les propostes més conegudes Molière. Manté l'esperit del clàssic, però l'actualitza i situa l'acció en un espai eminentment contemporani: una empresa discogràfica. Pol López i Mireia Aixalà són Alceste i Célimène, els protagonistes de la comèdia, amb dramatúrgia de Sergi Pompermayer i David Selvas. Es podrà veure els dies 2 i 3 de juliol al Teatre Grec.