Jordi Garreta i Alèxia Pascual protagonitzaran l'últim 'Mar i Cel', el comiat de Dagoll Dagom

Jordi Garreta serà el Saïd i l'eufòrica Alèxia Pascual la Blanca de l'última reposició de l'icònic musical Mar i Cel que tornarà el setembre al Teatre Victòria de Barcelona. Dagoll Dagom ha presentat aquest divendres el repartiment del nou muntatge que estarà dirigit per Anna Rosa Cisquella i Miquel Periel. L'equip es completarà amb els actors Abel García, Albert Gràcia, Berta Luna o Xavi Fernández.

La nova producció suposarà el comiat definitiu de Dagoll Dagom dels escenaris després de 50 anys de carrera. Precisament, la companyia ha anunciat la celebració d'una gala en el marc del Festival Grec 2024 amb la representació de les escenes i cançons més emblemàtiques, una exposició i un catàleg commemoratiu.

El repartiment: 20 intèrprets i 13 músics

El nou Mar i Cel tindrà 20 intèrprets i una orquestra formada per 13 músics. Serà protagonitzat per la tercera finalista de la segona temporada d'Eufòria de 3Cat Alèxia Pascual i l'actor en sèries com Cuéntame como paso o Moebius Jordi Garreta. A més, Abel García s'ocuparà del paper de Joanot, Albert Gràcia serà Hassèn, Berta Luna farà d'Idriss i el més que clàssic Xavi Fernández repetirà al musical com a Don Carles.

D'altra banda, Eloi Gómez farà el paper de Ferran i Arquebisbe Ribera; Clara Renom com a mare de Saïd i Teresa; Sergio Escribano com a Malek i Soldat; Candela Díaz com a Maria i Dona Morisca; Esteve Roig com a Osman i Soldat; Cisco Cruz com a Salam, Baró de Dènia i Soldat; Albert Mora com a Felip II Rei d'Espanya, Albanès i Soldat; Anna Alborch com a Reina Margarida d'Àustria, Carme i Dona Morisca.

La resta del repartiment el completen Bittor Fernández com a Felip, Duc de Lerma i Caporal; Ester Aparicio com a Saïd nen i Montserrat; Carme Giner com a Rosa i Dona morisca; Biel Llongueras com a Adberrahïm i Idriss II; Guillem Ripoll com a Mut i pare de Saïd i Guillem Fole com a Mohamed i Soldat.