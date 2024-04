Els llibres en català més venuts a les portes de Sant Jordi 

A les portes de la diada de Sant Jordi 2024, les llibreries i les editorials ja escalfen motors per viure la jornada més important de l'any del món editorial català. A l'espera de saber quins seran els títols més sol·licitats d'enguany, el Gremi d'Editors de Catalunya elabora setmanalment un informe amb els llibres més venuts a més de 150 punts de Catalunya. Entre els llibres més demanats aquest març trobem Ocàs i fascinació, d'Eva Baltasar, Història d'un piano o Baumgartner.

'Ocas i fascinació'

'Ocas i fascinació'. — Club Editor

Després de la bona acollida del Tríptic -que reuneix en un sol volum Permagel, Boulder i Mamut- i de ser finalista al Booker Prize, Eva Baltasar ha tornat aquest març a les llibreries amb la seva darrera novel·la Ocàs i fascinació (Club Editor). Aquesta vegada no explora la maternitat, però obre la porta a parlar d'altres temes com l'habitatge i precarietat. "Ara et trobes gent al carrer que té feina, però precària, els hi dona per menjar i comprar roba però no per pagar-se un sostre, ni tan sols una habitació rellogada. I volia mostrar una mica això", va dir en una entrevista a Público.

El nou llibre de Baltasar se centra en la història d'una dona de 27 anys que treballa en una ludoteca i viu en un pis compartit a Barcelona. D'un dia per l'altre, la seva llogatera troba dues dones que li paguen el doble per la mateixa habitació i en poques hores la fa fora de casa amb les quatre peces de roba que aconsegueix posar en una maleta. A partir d'aquest moment, la protagonista es veu forçada a viure al carrer, dormir al ras i lidiar amb un segon entrebanc, el fet que la facin fora de la feina. És llavors quan, amb l'ajuda de la Trudi aconsegueix construir una nova manera de viure que li permet gaudir de les cases alienes a través d'una feina de netejadora.



'Història d'un piano'

L'escriptor Ramon Gener -presentador de programes de TV3 com Òpera en texans, Això no és una cançó i This is art- va publicar a principis d'any Història d'un piano (Columna), que ha rebut el 44è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull. La novel·la, que es basa en la realitat amb tocs de ficció, neix de la cerca que va fer l'autor sobre el passat del seu propi piano.

El protagonista del llibre descobreix un secret ocult en un piano molt especial que troba en una botiga del barri de Gràcia i que el porta a recórrer la història d'Europa del segle XX.

'Blackwater I. La Riada'

'Blackwater I. La Riada'. — Blackie Books

Blackwater I. La Riada (Blackie Books) és la primera part d'una saga matriarcal escrita per Michael McDowell. Dones poderoses que lluiten pel poder durant generacions.

Sinopsi: Les aigües fosques i glaçades del riu Blackwater inunden Perdido, un petit poble al sud d'Alabama. Allà, els Caskey, un clan de rics terratinents, intenten fer front als danys causats per la riuada. Liderats per la Mary-Love, l'omnipotent matriarca, i l'Òscar, el seu fill obedient, els Caskey treballen per refer-se i protegir la seva fortuna. Però no compten amb l'aparició de la misteriosa Elinor Dammert. Una jove bonica però molt parca en paraules que només sembla tenir un objectiu: apropar-se als Caskey costi el que costi!

'Baumgartner'

Paul Auster torna set anys després amb una novel·la lluminosa i brillant. Una història tensa i expansiva sobre l'amor, el desig, la pèrdua, la memòria i la solitud protagonitzada per Seymor Baumgartner, un professor de filosofia a punt de jubilar-se. Baumgartner (Edicions 62) explica la vida d'en Baumgartner, que ha estat marcada per l'amor profund i permanent per la seva dona, l'Anna, que va morir en un accident de natació fa nou anys. Amb 71 anys, en Baumgartner continua atrapat pels records i pels petits entrebancs quotidians, i lluita per acostumar-se a la seva bsència. La visita d'una jove, estudiosa de l'obra de la seva dona, trasbalsa el seu dia a dia.



'La distància que ens separa'

'La distància que ens separa'. — l'Altra editorial

La distància que ens separa (l'Altra editorial) és la història d'amor entre dues persones que el destí s'esforça a mantenir allunyades. A Londres, una tarda de febrer, Stella veu un home que li recorda algú del passat. Al mateix moment, Jake celebra l'any nou xinès a Hong Kong. Stella i Jake no es coneixen, però acabaran coincidint en un indret remot d'Escòcia.

Maggie O'Farrell, l'escriptora revelació per a la crítica britànica actual, ha creat una obra captivadora sobre vides paral·leles, identitats desplaçades, secrets de família i el pes inexorable del passat.

'Les calces al sol'

'Les calces al sol'. — La campana

Un dels llibres de ficció més nomenats aquests darrers mesos ha estat sens dubte Les calces al sol (La Campana), de Regina Rodríguez, que ofereix una novel·la plena de to humorístic protagonitzada per Rita Racons, estudiant de psicologia que marxa als Estats Units a fer d'au-pair i que topa amb una família que espera que estigui a l'altura del que creuen que exigeixen les ments dels seus fills.

Són els Bookland, l'antítesi del clixé clàssic d'una família americana. Intel·lectuals, esperen que la nova au-pair estigui a l'altura del que exigeixen les ments privilegiades dels nens de la casa. I tot i que ben bé no ho estarà, la Rita i el seu caos constant portaran els petits de la família a viure la vida més enllà dels llibres. La Rita serà capaç d'atrevir-se a tot, d'expandir la ment i un dia, de cop, trobarà el que hi havia anat a buscar: la seva vocació.



'La ciutat i les seves muralles incertes'

'La ciutat i les seves muralles incertes'. — Editorial Empúries

La ciutat i les seves muralles incertes (Editorial Empúries), de Haruki Murakami, retrata una relació amorosa de dos joves que s'enamoren en un lliurament de premis i han de viure el seu amor a distància a través de somnis, realitats i records.

Sinopsi: El protagonista d'aquesta novel·la no pot imaginar que la noia de la qual s'ha enamorat està a punt de desaparèixer de la seva vida. D'instituts diferents, es veuen quan poden i tot i que ella també l'estima, li diu que no pot estar amb ell. En les seves trobades, li parla d'un altre món, d'una ciutat emmurallada en la qual ella és més real que en aquest, on se sent com una ombra. A poc a poc, la noia comença a explicar-li els problemes emocionals que té, atacs ocasionals de pànic i depressió, que la porten a deixar l'escola i tancar-se a casa. I un dia, amb una carta de comiat, ella desapareix. El protagonista, desesperat per veure-la, al cap del temps aconsegueix d'alguna manera arribar a la ciutat fantàstica per trobar-la. La ciutat de les muralles, tal com l'han imaginada, existeix, perquè tot és possible en un univers on la realitat, els somnis i les ombres es fonen i s'escapen dels límits de la raó. Un cop a la ciutat, però, ella no el recorda.



'Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres'

Portada de 'Et vaig donar ull i vas mirar les tenebres'. — Anagrama

Gairebé un any després, Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres (Anagrama), d'Irene Solà, segueix sent un dels llibres més venuts aquest agost. Després de l'èxit Canto jo i la mutanya balla, amb el que va guanyar un dels Premis de Literatura de la Unió Europea 2020 i el Premi Llibres Anagrama el 2019, l'escriptora explora "la dualitat i el lligam intrínsec entre llum i foscor, vida i mort, realitat i fabulació" a la seva nova obra.

La història té lloc al mas Clavell, una casa habitada sobretot per dones, situada en algun lloc remot de les Guilleries transitat per caçadors de llops, bandolers, emboscats, carlins, sortilleres, maquis, pilots de ral·lis, fantasmes, bèsties i dimonis. En aquesta casa, un grup de dones prepara una festa. Són la Joana, que per trobar marit va fer un pacte que inauguraria una progènie aparentment corcada; la Bernadeta, a qui manquen les pestanyes; la Margarida, que en lloc d'un cor sencer en té un de tres quarts, i la Blanca, que va néixer sense llengua, amb la boca com un niu buit, i no parla, només observa.



'Vida de Teresina'

Les Teresines debuten al món editorial: el llibre Vida de Teresina (Rosa dels Vents) repassa les biografies de les populars germanes, de la mà dels autors Jordi Milán i Pol Vinyes. Entre les anècdotes que hi trobaran els lectors, hi ha episodis relacionats amb la seva infància, la seva joventut, els seus amors i també la seva feina, tot plegat en paral·lel als esdeveniments històrics viscuts al país i també en l'actualitat. A camí entre realitat i ficció, utilitza un llenguatge popular i col·loquial, plantejat per a tots els públics.