Les Teresines debuten al món editorial: un llibre que repassa les biografies de les populars germanes

Les Teresines debuten al món editorial: el llibre Vida de Teresina (Rosa dels Vents) repassa les biografies de les populars germanes, de la mà dels autors Jordi Milán i Pol Vinyes. La llibreria Ona de Barcelona s'ha convertit aquest dimecres en tota una festa per presentar una proposta "divertida i col·loquial" que desvela alguns dels "secrets i les interioritats" dels personatges de ficció creats per La Cubana l'any 1992.

Entre les anècdotes que hi trobaran els lectors, hi ha episodis relacionats amb la seva infància, la seva joventut, els seus amors i també la seva feina, tot plegat en paral·lel als esdeveniments històrics viscuts al país i també en l'actualitat. A camí entre realitat i ficció, utilitza un llenguatge popular i col·loquial, plantejat per a tots els públics. Les populars germanes han esdevingut tot un fenomen social i formen part de l'imaginari popular català.

El títol que sortirà a la venda aquest dijous no és un llibre sobre La Cubana, ni tampoc sobre la sèrie que es va emetre per TV3. Es tracta de les biografies dels mateixos personatges de ficció creats per la companyia, interpretats per les actrius Mercè Comes, Mont Plans i Silvia Aleacar. Milán detalla que es tracta d'una mena de "filosofia" molt "d'aquí", que deslliga per exemple d'un perfil que en castellà es definiria com a maruja.

Les Teresines expliquen elles mateixes les seves vides, parlant d'un ampli ventall de temes com els seus naixements, les seves aventures d'infància i joventut, les primeres amigues, la primera comunió, l'adolescència i, fins i tot, les seves primeres parelles, il·lusions i desenganys amorosos. També com es van endinsar en el món dels encàrrecs i de l'economia submergida. Un altre dels aspectes al qual el llibre dona protagonisme és el veïnatge.

Un debut esperat

Els autors han explicat que la idea va sorgir de l'editorial Penguin Random House, que els va posar sobre la taula aquesta possibilitat, coincidint amb la proximitat de la diada de Sant Jordi. Tot i que en nombroses ocasions ja havien rebut diferents propostes per fer un llibre sobre La Cubana, Milán admet que mai s'havien acabat de tirar a la piscina, bàsicament per "mandra", però també perquè "no havien trobat el moment".

A la Rodoreda l’arribada de les Teresines a ona no li acaba d’agradar. Ella no és una Teresina, pensa. Però nosaltres sabem que #totessomTeresines La Rodoreda, també. Veniu a provar els llits de @teresinologia són mel. pic.twitter.com/2XAsfAbgcB — Ona Llibres (@OnaLlibres) March 20, 2024

Segons han explicat dues de les germanes en una llibreria Ona ambientada per a l'ocasió, quan l'editorial els va fer la proposta es van "atabalar" una mica. Van rebutjar immediatament l'oferta en considerar que no parlaven i escrivien un "bon català". Tot i això, va aparèixer la possibilitat de fer-ho a través d'un jove escriptor que, convivint amb elles, va anar anotant tot allò que li explicaven.