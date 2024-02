Gairebé 1.350 milions fins al 2027: així és el nou contracte programa de la CCMA

El Govern ha aprovat el nou contracte programa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) amb una inversió de 1.347 milions fins al 2027. L'acord arriba després de 14 anys sense document programàtic. Amb el nou pressupost, l'Executiu reverteix les retallades pressupostàries del 2011, en plena crisi econòmica.

El Departament de la Presidència aportarà aquest any 330,5 milions, una xifra que suposa un increment de 55 milions respecte del pressupost de l'any anterior. La dotació econòmica del 2025 serà de 335,5 milions, i la del 2026 i el 2027, de 340,5 milions cada any.

"Donarà estabilitat per desplegar el pla estratègic, sobretot pel que fa al desenvolupament de la plataforma digital 3Cat"

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, s'ha mostrat "molt satisfeta" amb l'aprovació del document i ha assegurat que donarà l'estabilitat que l'ens necessitava per desplegar el pla estratègic, sobretot pel que fa al desenvolupament de la plataforma digital 3Cat i l'aposta per crear nous continguts en català i de qualitat que permetin a la corporació arribar a nous públics.

L'acord, que es formalitzarà aquest dijous en un acte institucional al Palau de la Generalitat, especifica la destinació dels fons públics, així com les activitats i els projectes que reben suport financer. També estableix les quotes de producció exigides per la normativa europea, l'estatal i la catalana que ha de complir cada mitjà de comunicació i el criteri de selecció. També defineix els indicadors que permeten avaluar l'impacte de les aportacions que es destinen a cada servei audiovisual i els indicadors per comprovar-ne i fiscalitzar-ne el compliment.

Tres eixos

El contracte-programa 2024-2027 amb la CCMA inclou tres eixos. En primer lloc, el de l'estabilitat econòmica dels mitjans públics, que disposaran d'un important pressupost amb una previsió de fins al 2027 que els permetrà planificar tots els projectes fins aleshores.

En segon lloc, la divulgació i enfortiment del català i la cultura catalana en tots els àmbits audiovisuals per tal que estigui present en tots els canals públics. Aquest impuls també s'estendrà a l'aranès. En aquest sentit, es potenciaran continguts de qualitat i informació plural, veraç, objectiva i equilibrada, amb l'objectiu d'esdevenir un fons audiovisual de referència. També es vol generar comunitats d'usuaris al voltant del contingut i la informació, i promoure referents i influenciadors en català així com generar models de participació ciutadana i de cocreació de continguts.

Per últim, el contracte programa es basa en l'impuls de la transformació digital, que ja s'ha iniciat amb la plataforma de continguts en català 3Cat. L'objectiu és crear continguts temàtics que prestigiïn i diferenciïn el 3Cat de la resta de l'oferta audiovisual fent d'impulsors del talent a través de la producció interna i externa. També es vol fidelitzar els usuaris intensificant el contacte, la relació i l'accés a continguts en l'entorn digital en la nova plataforma digital de distribució de continguts en directe i a la carta (OTT).

Actualització del Pla d'igualtat i un nou Pla de diversitat

El contracte programa també inclou l'actualització del Pla d'igualtat, que defineix les polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, així com en l'impuls, la formació i foment de mesures per aconseguir la igualtat real al si de l'organització. En l'actualització, la CCMA inclourà mesures per estendre la igualtat en els àmbits que tenen més repercussió social per aparèixer en pantalla i amb atenció especial als continguts adreçats al públic més jove.

D'altra banda, el contracte programa també contempla l'elaboració d'un Pla de diversitat i inclusió, per gestionar i promocionar la diversitat en l'organització, així com en la representació de la diversitat de la societat catalana. L'objectiu serà esdevenir un reflex tan fidel com sigui possible de la societat, mitjançant una major participació i presència de la diversitat cultural i social (racial i ètnica, funcional o de capacitats, generacional, orientació sexual, etc.).