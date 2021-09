En només 100 dies, el Govern de la Generalitat ja ha començat a decebre i es mostra "afeblit, passiu i continuista". Aquest és el diagnòstic que ha fet la presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, en la seva intervenció al debat de política general del Parlament. Davant la divisió dels socis de govern en aquesta qüestió, Albiach ha fet una defensa encesa de la taula de diàleg: "ens beneficiarà a tots, també als que treballen per dinamitar-la", ha etzibat adreçant-se al líder parlamentari de JxCat, Albert Batet. En aquesta qüestió ha recordat que en la reunió de fa dues setmanes, la delegació catalana estava "debilitada" per l'absència de JxCat.



"La partitura i la música del Govern no casen, no pot sonar més desafinada, i només acaben sortint els tambors de guerra entre ERC i Junts", ha arrencat Albiach, que ha criticat Aragonès per tenir un perfil "continuista" i l'ha instat a "reaccionar", "redreçar el rumb" i fer una "una onada de canvis reals". De fet l'ha qualificat directament com un "Govern trencat, que no pot avançar perquè està trencat i es va fent la traveta".



També ha presentat tres plans: el pla Catalunya Activa, per acabar amb la precarietat; el pla Catalunya Justa, per combatre les desigualtats; i el pla Catalunya Verda, per fer la transformació ecològica. En el primer bloc, destaca un pla juvenil per impulsar la seva emancipació i acabar amb la precarietat -"s'ha trencat l'ascensor social", ha alertat.



Albiach ha inquirit el Govern quina alternativa proposen a la joventut. "No els agrada veure certes imatges de joves bevent alcohol a altres hores de la matinada, però quina és l'alternativa? Què volen que estiguin fent? Proposen que es quedin a casa els seus pares mirant Netflix? No se'ls ofereix res", s'ha queixat. I ha exigit a l'executiu un pla per diversificar l'oci, fer accessible la cultura als joves, potenciar els casals o crear nous espais.



Entre les mesures destacades, n'hi ha una per fixar un salari màxim en empreses en què els directius cobren cent vegades més que els treballadors o augmentar la pressió fiscal als més rics.

Després que a la reunió de la taula de diàleg a Barcelona hi assistissin només consellers d'ERC, Albiach ha dit que podrien caure en la temptació de culpar Junts, però ha recordat que Aragonès és la màxima autoritat. "Vostè quan va a un lloc està representant el conjunt de la societat catalana, i això té derivades; i vostè és el màxim responsable del que fa i del que no fa el Govern", ha dit. "La fotografia va quedar deslluïda, perquè allí estava el Govern representat, però era un Govern afeblit".



En aquest sentit, ha alertat que aquesta "feblesa" del Govern pot acabar sent la feblesa dels catalans perquè hi ha moltes qüestions en joc, a la taula de diàleg. I ha negat que les conquestes per les quals els comuns aposten -desjudicialitzar el conflicte, més autogovern o un nou model de finançament- allunyin de cap horitzó.



Després del discurs de Pere Aragonès, en què va parlar de transformació, Albiach li ha retret que aquesta transformació no pot venir de la mà dels Jocs Olímpics d'Hivern, ni l'ampliació de l'aeroport del Prat ni el projecte del Hard Rock i dels casinos. "No per dir 150 vegades la paraula transformació, la transformació arriba. Es necessiten recursos, talent, diàleg i aliances", ha conclòs.