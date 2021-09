Discurs crític de la CUP amb el Govern en el primer debat de política general de la legislatura. Segons ha verbalitzat el portaveu parlamentari, Carles Riera, l'Executiu de Pere Aragonès no està materialitzant "el gir a l'esquerra, ni independentista" que va prometre en la investidura. Més enllà de reiterar els atacs a la taula de diàleg entre governs, la formació de l'Esquerra Independentista ha emplaçat el president a "posar data al referèndum", aprofitant que la proposta de resolució que el partit portarà a votació aquest dijous al Parlament.



A l'inici de la seva intervenció, Riera li ha dit a Aragonès que el seu discurs d'obertura del debat "no va fer tremolar els pilars del règim del 78". En aquest sentit, ha afegit que el Govern "no està generant les condicions perquè aquesta legislatura exercim l'autodeterminació" i, a nivell social i econòmic, ha afegit que "està desenvolupant les mateixes prioritats i polítiques que la sociovergència" i, per tant, no hi ha el promès "gir a l'esquerra". En concret, els cupaires s'han mostrat crítics amb apostes com l'ampliació de l'aeroport del Prat, el projecte dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, l'abocament de recursos públics a la Fórmula 1 o el manteniment de Barcelona World.

La CUP vol que es reactivi la mobilització i, en part, això passaria perquè el Govern apostés per la confrontació amb l'Estat, quelcom que en la seva opinió ara no succeeix. Més enllà de retreure-li a Aragonès que "no s'està complint" l'acord d'investidura, ha instat l'Executiu a activar tres conflictes, que passarien per "plantar cara a la banca, les companyies energètiques i els fons voltors; plantar cara a l'Estat per defensar la sobirania del Parlament; i plantar cara al règim del 78 per exercir l'autodeterminació i assolir la independència".



En comptes d'això, segons Riera, ERC està "jugant la carta de la desactivació del conflicte, de la desescalada de la confrontació", amb una taula de diàleg que entén que "ha estat un fracàs absolut". "No hi ha ningú en aquest país que digui que d'aquesta taula en sortirà l'exercici de l'autodeterminació, el referèndum i l'amnistia", ha reblat, per afegir que en aquest espai "es normalitza la repressió". Segons ell, "mai hi ha diàleg mentre hi ha repressió, l'autodeterminació la guanyarem enfrontant-nos amb l'Estat, defensant els drets socials".

Finalment, ha reclamat a Aragonès que "posi data al referèndum", perquè aquest és "l'element de pressió per resoldre el conflicte" i per poder tornar a un cicle de mobilització i de conflicte, "no podem deixar embarrancat el país en la taula de diàleg". "Un referèndum ens permet articular la lluita popular per forçar una negociació real, posar una data emplaça l'Estat i la comunitat internacional i no fer-ho ens situa en un carreró sense sortida", ha subratllat. Pel que fa als pressupostos ha avisat que per poder-los negociar, caldrà un gir de "180 graus" en les prioritats del Govern.