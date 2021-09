La CUP vol que el Parlament aprovi celebrar un referèndum "abans que acabi aquesta legislatura" en el marc del debat de política general que avui arrenca al Parlament. En roda de premsa, el diputat anticapitalista Carles Riera ha explicat que aquest és el "pla B" que proposa el seu partit davant una taula de diàleg "embarrancada i sense resultats". Riera s'ha mostrat sorprès per les declaracions de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que no veu factible un altre referèndum unilateral com l'1-O. "Ens ha sorprès molt que Borràs i Colau tinguin la mateixa resposta a la nostra proposta i diguin que no es donen les condicions", ha afegit.



En concret, la proposta de resolució que la CUP vol que es voti dijous al debat de política general diu que "el Parlament de Catalunya es compromet a dur a terme un referèndum d’autodeterminació abans no finalitzi la XIV legislatura, i per tant, insta al govern de la Generalitat a iniciar immediatament els debats i treballs necessaris per a garantir-ne la seva realització".



Això després de recordar que el Parlament "ha resolt en diverses ocasions que el conflicte polític amb l’Estat només es resoldrà per la via de l’exercici del dret a l’autodeterminació i l’amnistia de totes les persones represaliades". I afegir que "el poble català no pot desaprofitar la porta que s'obre amb el referèndum d'autodeterminació que Escòcia té previst celebrar l'any 2023". Un referèndum "que situarà el dret a l'autodeterminació en el centre del debat de la política europeu".