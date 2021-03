Defensa permet que la Legió segueixi utilitzant el nom de Franco en una de les seves unitats

El dictador Francisco Franco segueix present al Terç Gran Capitán de la Legió. Allà s'hi troba la "I Bandera Comandante Franco", una unitat militar legionària que rendeix honor a Francisco Franco per haver estat el seu primer cap el 1920. El ministeri de Defensa va reconèixer que el manteniment d'aquest nom xoca amb la llei de memòria històrica, però de moment no ha impulsat el seu canvi.



En l'últim número de la revista oficial de la Legió es recorda, precisament, l'origen del nom d'aquest batalló. "La I Bandera es crea el 7 d'octubre de 1920, sent el seu primer cap el Comandant Francisco Franco Bahamonde i s'organitza sobre la base de dues companyies de fusells i una de metralladores", relata la publicació.

Segons descriu el Terç Gran Capitán en un apartat de la pàgina web de l'Exèrcit de Terra, aquest grup està especialment entrenat per "participar en operacions de suport a les Autoritats Civils", "fer operacions de Control de Masses" o "operacions en entorn subterrani". A més, compta amb preparació per a la "presa i assegurament de punts i instal·lacions sensibles", "donar guarnició a la plaça de Melilla", "executar procediments defensius de l'àrea" o fins i tot executar "accions en combat en entorn urbà".

En l'últim número de la revista de la Legió s'inclou una crònica sobre la celebració realitzada l'octubre passat per commemorar el centenari del grup que avui porta el nom de Franco. "Cent anys han passat, i aquesta Unitat amb el seu continu servei s'ha fet valedora del temor de l'enemic i creditora de l'afecte del Poble Espanyol i del respecte i admiració dels seus Exèrcits", assenyala el text.

En aquesta línia, assegura que "la I Bandera ha heretat, d'aquells que ens van precedir, una gloriosa història militar, les seves baixes així ho testifiquen; baixes que van tenyir amb sang i suor el Guió dels Senglars", en al·lusió als animals que apareixen en el seu escut. "No oblidem el deute moral de gratitud que tenim amb els que abans que nosaltres van servir en les files d'aquesta gloriosa Legió, no abandonarem mai aquest guió de Borgonya. Treballarem intensament i constantment per fer-nos creditors de la història i sacrifici abocat en aquest drap negre, millorant l'heretat", remarca.

En la ressenya de l'acte no va haver-hi cap al·lusió a un possible canvi de nom de la unitat. La sotssecretària de Defensa, Amparo Valcarce, va ser consultada sobre aquest tema l'octubre passat pel diputat Jon Iñarritu (EH Bildu), qui va portar a la Comissió de Defensa una pregunta sobre el nom d'aquesta unitat de la Legió. "Li sembla normal que a hores d'ara continuï havent-hi una unitat militar amb el nom d'un genocida i un dictador?", va qüestionar el representant basc.



Segons consta al diari de sessions del Congrés, Valcarce va assenyalar que el 2008 el ministeri de Defensa havia elaborat "un inventari d'elements i símbols localitzats en diferents departaments per a la seva retirada", seguint així les "instruccions per a la retirada de símbols franquistes en els béns de l'Administració General de l'Estat" a la calor de la Llei de Memòria Històrica aprovada un any abans.

La sotssecretària va indicar que "al llarg dels anys 2009 i 2010 es va treballar sobre un total de 410 símbols i s'han modificat 11 denominacions de bases, aquarteraments o establiments". No obstant això, aquestes modificacions no van afectar la unitat de la Legió que porta el nom de Franco.

"No és el cas"

En aquesta línia, Valcarce va donar a entendre que es contempla canviar el nom d'aquest grup legionari, però no va concretar dates ni procediments. La número dos de Defensa va indicar sobre aquest tema que "en el si de la Subdirecció General de Patrimoni Històric hi ha una comissió tècnica d'experts de la memòria històrica". "Aquesta comissió es va encarregar de seleccionar i determinar alguns objectes que calia excloure del compliment de la llei, però no és el cas", va dir en al·lusió a la Bandera Comandant Franc de la Legió.

"Per tant, haig d'assenyalar que s'ha fet molt, es continua fent i no tingui cap mena de dubte que continuarem fent i, per descomptat, també esperem que aviat vegi la llum la Llei de Memòria Democràtica que tramitarà aquesta Cambra", van ser les seves últimes paraules sobre aquest tema. Públic va contactar en les últimes hores amb el ministeri de Defensa per saber si està previst fer passos concrets per a efectuar el canvi de nom d'aquesta unitat de la Legió, però de moment no hi ha hagut resposta.