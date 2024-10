Un dels nois que va enganxar els cartells dels Maragall diu que va confessar als Mossos a canvi de 50 euros i immunitat

Un dels tres nois que va penjar els cartells contra els Maragall per l'Alzheimer, en Pau, assegura que va confessar als Mossos a canvi de 50 euros i de la seva immunitat en el cas. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el jove ha explicat que se li va adreçar un home i que li va proposar un tracte amb l'objectiu que es conegués l'autoria dels polèmics cartells.

Sempre segons el que ha explicat el jove, aquella mateixa nit va anar a Barcelona i quan estava de festa al Port Olímpic es va adreçar a un agent dels Mossos i li va dir que ell havia enganxat els cartells que vinculaven els Maragall amb l'Alzheimer. Així mateix, també ha explicat que quan se'ls va imputar un delicte d'odi, van demanar diners a ERC. Segons ha dit, el partit va pagar al seu company però ell no ha rebut res.

El jove de l'Anoia ha relatat que un dia se li va acostar un home i, en castellà, li va proposar que anés a Barcelona per confessar que ell havia sigut l'autor dels polèmics cartells. També li va assegurar que d'aquella manera s'arxivaria el cas, cosa que va acabar passant. Aquesta trobada es va produir abans que se sabés que l'autoria de l'acció venia des de dins del partit.

El noi no ha volgut revelar el nom que li va donar l'home i assegura que es va presentar amb una identitat que no sap si és real. De fet, segons ha dit, s'ha comunicat per telèfon amb ell dues vegades més des de números diferents. I ell no hi pot parlar perquè quan ho intenta la línia de telèfon ja s'ha donat de baixa. Sense dir-ho als altres dos companys amb qui va penjar els cartells, en Pau va anar a Barcelona i va complir el tracte. L'agent dels Mossos a qui es va dirigir va prendre nota de la confessió i al cap d'uns dies els van citar per declarar.

D'altra banda, també ha explicat que, juntament amb el seu company que tenia els tractes amb el militant d'ERC de l'Anoia, van decidir demanar diners al partit tenint en compte que se'ls imputava un delicte d'odi. "Diga'ls-hi que si no accepten, cantarem", li va proposar en Pau. Finalment, segons el seu relat, el partit va acceptar pagar aquesta mena d'indemnització al seu company però no a ell.

El jove ha assegurat que no tornaria a enganxar els cartells, diu que no és de cap partit polític i que quan va fer l'acció no era conscient del contingut dels cartells. En aquest sentit, ha afirmat que li agradaria demanar disculpes als germans Maragall.