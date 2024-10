L'informe sobre els cartells de l'alzheimer atia les hostilitats a ERC

L'endemà del comiat de Marta Rovira de la direcció d'ERC ha sortit a la llum l'informe sobre els cartells que feien mofa de l'Alzheimer de Pasqual Maragall, que de nou atia les hostilitats a ERC. La investigació interna assenyala l'exdirector de comunicació Tolo Moya com el màxim responsable de l'acció, però no en troba l'ideòleg. També assegura que l'expresident del partit i candidat a liderar-lo de nou, Oriol Junqueras, coneixia la campanya abans que sortís a la premsa. Fins ara Junqueras havia defensat el contrari.

Segons l'informe, els fets es van posar en coneixement d'altres persones de la direcció del partit com Jordi Roig, vicesecretari de finances, i del llavors president Oriol Junqueras, que ha negat que tingués cap tipus d'informació. La investigació diu es va fer amb l'objectiu de preservar la reputació del partit i prendre les mesures oportunes fins que els òrgans de control poguessin iniciar la investigació interna.

La investigació diu que Tolo Moya va confessar a una persona de comunicació d'Esquerra que era el responsable dels cartells i que se li havia anat de les mans. També recull que Marc Colomer, que va saber el mateix dia que es van penjar els cartells que era un atac de falsa bandera, explica que Moya li va confessar que havia estat ell i que li va recomanar que parlés amb la direcció. Rovira diu que Tolo Moya li va reconèixer que se sentia malament perquè havia tingut la idea que el cartell circulés per xarxes socials però que finalment es va imprimir i penjar. I afegeix que va assumir l'error fent-se responsable.

L'informe preveu la possible expulsió de Tolo Moya i el militant que va fer d'enllaç entre Moya i les tres persones que van penjar els cartells. I també posa una infracció lleu, que consta en un avís, a l'exvicesecretari de comunicació i exviceconseller de comunicació del Govern, Sergi Sabrià, que fa uns mesos va dimitir arran de l'escàndol; i a l'aleshores vicesecretari de Comunicació, Marc Colomer, per haver confiat responsabilitats a Moya, que no tenia les aptituds suficients per desenvolupar el seu càrrec.

Per la seva banda, Moya ha qualificat de "broma" l'informe intern d'ERC. "És un informe per tapar-se tots, quedar bé i que no surti res", ha dit en una entrevista a RAC1 per després lamentar que se l'acusa sense tenir ni una prova contra ell. Segons Moya, qui va muntar la campanya B va ser l'exvicesecretari de comunicació i exviceconseller de Comunicació del Govern Sergi Sabrià. "Jo no soc qui munta això, que culpin la persona que estructura el grup d'aquesta manera i, en canvi, li posen un expedient lleu", ha afegit.

No hi ha estructura paral·lela

L'altre principal conclusió de l'informe és que no existeix una estructura paral·lela tot i admetre les campanyes a l'ombra. El document diu que a partir del 2016 es comença a pensar en diferents tipus de comunicació i aquí hi apareixen les anomenades campanyes de contrast. És a dir, accions per desgastar el rival sobretot a les xarxes socials i sense el logotip identificatiu del partit.

La investigació conclou que aquest tipus de campanyes s'emmarquen dins el dret fonamental de participació política i que no vulneren la normativa interna del partit. A excepció del cas dels cartells.

L'informe afegeix que Esquerra té contractada una empresa externa perquè faci els serveis d'aquestes campanyes. La investigació no sanciona les accions però assegura que les auditarà per veure tots els processos i pràctiques.