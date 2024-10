Junqueras presenta la candidatura de Militància Decidim a l'executiva d'ERC

El candidat de Militància Decidim a la presidència d'ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicat aquest diumenge en un acte a Trinitat Vella (Barcelona) el dret de les bases republicanes a decidir el futur del partit, davant la "vella guàrdia" de la formació. Junqueras ha presentat la seva proposta d'executiva sencera i ha cridat a recuperar els valors republicans "que mai s'haurien d'haver perdut".

Es tracta de la primera imatge completa de Militància Decidim, amb membres com els alcaldes Jordi Fàbrega (Sant Pere de Torelló) i Adam Tomàs (Amposta), exalcaldes com el mateix Junqueras (Sant Vicenç dels Horts), Mario Urrea (Torrebesses), Joan Plana (Roses), Solés Carabasa (Ponts), i Lluïsa Llop (Gelida). L'exlíder d'ERC ha remarcat el caràcter "inclusiu" de la candidatura: "No volem excloure ni vetar ningú".

La líder d'ERC a Barcelona i candidata a la secretaria general del partit, Elisenda Alamany, ha explicat que dues terceres parts (66,7%, 20 de 30) dels nous membres de la proposta de l'executiva no han ocupat mai cap càrrec en el Govern. Així mateix, el 70% (21 de 30) mai han estat diputats en cap cambra legislativa i que el 83% (25 de 30) serà la primera vegada que aspiraran a un càrrec directiu.

Per la seva banda, l'eurodiputada Diana Riba, candidata a adjunta a la Presidència, ha subratllat el caràcter municipalista de la llista de Militància Decidim: 27 dels 30 membres han estat electes locals, 7 d'ells sent alcaldes i 20, regidors. "Es tracta d'una proposta de 30 persones en "representació de les bases", dels municipis i de totes les vegueries de Catalunya", ha asseverat.

I ha afegit: "Ens dibuixa una autèntica renovació amb novetats i canvis en l'organització que transformarà el funcionament del partit".