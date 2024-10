La guerra interna a ERC no s'atura: Militància Decidim denuncia les "calúmnies" de Vendrell a Junqueras

Lluny d'afluixar, la batalla interna a ERC s'accentua i acumula nous episodis a mesura que s'apropa la data del 30 de novembre, quan la formació viurà el decisiu congrés nacional per escollir la nova direcció, a la qual opten quatre precandidatures. Les contundents paraules de l'exconseller Xavier Vendrell en una entrevista d'aquest dimarts a Catalunya Ràdio han portat Militància Decidim a anunciar que portarà les "calúmnies" contra el seu líder, Oriol Junqueras, a la Comissió de Garanties d'ERC.

En un comunicat, Militància Decidim assegura que les declaracions de l'ara empresari -que segueix sent militant d'Esquerra- són un "reguitzell de calúmnies i falses acusacions" contra Junqueras i afegeix que els "atacs personals" de Vendrell destrossen la marca d'ERC. En l'entrevista, Vendrell ha afirmat que "el dia que se sàpiga qui va penjar el ninot de Junqueras trontollaran algunes coses a ERC". Per reblar que no va ser Marta Rovira –"ella no en tenia ni idea".

El 24 de maig del 2019, dos dies abans de les eleccions europees en què l'aleshores president del partit -i pres polític- encapçalava la candidatura de la formació, va aparèixer un ninot amb la cara de Junqueras penjat d'un pont dels Ferrocarrils de la Generalitat a Sant Vicenç dels Horts, el seu municipi.

La candidatura de Junqueras considera que les paraules de Vendrell contravenen els estatuts del partit, a més de les més "elementals normes de respecte i educació" entre la militància d'ERC. Per tot plegat, la candidatura demana acabar amb els "atacs personals i polítics" entre companys de partit des de plataformes públiques: "Ens cal un congrés sense calúmnies ni retrets públics", conclou la nota de premsa.

Petició d'expedient a Junqueras

Vendrell, que dona suport a Nova Esquerra Nacional, la llista que encapçala Xavier Godàs i que també té l'aval de la secretària general, Marta Rovira, ha afegit que va reclamar que s'expedientés l'expresident del partit per demanar que es mantinguin càrrecs d'Esquerra al Govern de Salvador Illa, una informació avançada per Rac 1 però negada per Militància Decidim.

La direcció que comanda Rovira li va dir a Vendrell que obrir un expedient a Junqueras "incendiaria el congrés" del 30 de novembre, i generaria una "tensió innecessària" al si del partit. "Entenc lògica aquesta decisió. Però sé que Junqueras va fer això, i per molt menys s'ha expedientat militants d'ERC", ha conclòs Vendrell.