Rovira demana a Junqueras acabar junts el projecte: "Som a temps d'evitar una trencadissa"

Marta Rovira demana a Oriol Junqueras acabar junts el camí que van començar plegats a Esquerra Republicana. "Tot cicle té un final. Oriol, aquest projecte el vam començar junts i encara som a temps d'acabar-lo junts, i no pas separats i dividits", ha dit en el balanç de la feina feta com a secretària general, càrrec del qual s'acomiada després de més de 13 anys. "Som a temps d'evitar una trencadissa", ha insistit en una conferència de balanç de la seva etapa com a número dos del partit. Les seves paraules arriben en plena precampanya pel decisiu congrés nacional que ERC celebrarà el 30 de novembre, en què es decidirà la nova direcció.

L'acte s'ha fet a la seu del partit, ha comptat amb la presència de nombrosos dirigents republicans i entre els assistents hi havia tant l'expresident del Govern Pere Aragonès, com l'exviceconseller Sergi Sabrià, assenyalat com a principal responsable de l'estructura B del partit. En la seva intervenció Rovira ha estat llargament ovacionada.

La dirigent ha admès un "clima de desconfiança interna molt gran, totalment desproporcionada als mals resultats, o fins i tot a uns errors que s'han comès". Sense esmentar Junqueras, ha apuntat que des d'algun sector s'ha estat "massa emocional" i s'ha anat "alimentant de forma molt interessada per treure avantatge a la cursa interna per guanyar el Congres". Ha demanat "donar la volta" i "reconstruir confiances".

El comiat arriba després de la convocatòria del Congrés Nacional, del qual aquest dimarts es coneixeran les precandidatures. "No vull ni puc aprofundir en les ferides que alguns s'han entestat a reobrir de forma irresponsable, però no puc callar davant algunes coses que estan passant", ha etzibat. En aquest sentit, ha animat a les precandidatures a començar a "confrontar idees i deixar d'acatar persones perquè pensen diferent".

Tot i això, ha assegurat que n'ha "après moltíssim" al costat de Junqueras i han fet que el partit "assumís els èxits més importants de la història recent". Assegura que no es penedeix "ni un sol moment d'haver acceptat el repte d'assumir la secretaria general" quan aquest li va oferir". "I d'haver treballat al seu costat fins fa ben poc", ha afegit.

Rovira reivindica que a ERC "no sobra ningú: pensar diferent no pot penalitzar a ningú, i no pot ser mai dividir"

Rovira vol acabar el seu mandat havent cohesionat: "Fa molts mesos que hi ha qui s'entesta que això no sigui aixi", ha admès en referència a l'expresident, reivindicant que "aquí no sobra ningú". "Pensar diferent no pot penalitzar a ningú, i no pot ser mai dividir", ha afegit. També ha reivindicat el creixement electoral d'ERC després de la patacada del tripartit i aconseguir un partit econòmicament sanejat: en aquest sentit, ha apuntat que amb la seva direcció han multiplicat per set el patrimoni net i per 25 la tresoreria del partit.

Dards a Junqueras pels pactes amb el PSC

Del seu mandat, ha reivindicat com "històric" obrir una via de resolució del conflicte amb l'Estat o que el Govern espanyol el reconegui. I ha destacat que l'estratègia de la negociació amb l'executiu estatal que han abanderat els republicans "ha estat l'única via política estratègica que ha donat alguns fruits". Sobre el darrer cicle electoral, ha admès que "la patacada és enorme", tot i posar en valor la corba ascendent fins al 2021.

🎥@martarovira: "Vam aprofitar la força de les urnes per condicionar la legislatura espanyola, amb coherència:

🔸Reconèixer el conflicte polític, molt criticat però, històric.

🔸Obrir la via de la resolució democràtica, molt criticat, però una demanda internacional" pic.twitter.com/BJ9pl2jU2x — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) October 14, 2024

Tot i això, ha assegurat que ha patit amb els pactes amb el PSC a les Diputacions de juny de 2023 i amb el de l'Ajuntament de Barcelona, altres dards cap a Junqueras. "Ni es va explicar ni debatre prou internament. En ple procés congressual, hi veig clarament, una justificació instrumental per una part de la direcció del partit", ha afegit sobre el primer d'aquests. "Acceptant deixar fora els Comuns de Barcelona en aquell precís moment, va limitar que poguessin donar suport als pressupostos d'Aragonès", ha dit sobre un fet que va precipitar l'anticipació electoral.

Segons Rovira, la negociació amb el Govern espanyol "ha estat l'única via política estratègica que ha donat alguns fruits"

En un altre sentit, ha detallat que s'oposarà que es modifiquin els estatuts d'ERC perquè "ja no sigui un partit independentista". "No és el mateix ser un partit independentista que un que nomes avança cap a la república catalana", ha dit sobre una proposta als mitjans de l'exlíder republicà al Congrés Joan Tardà. "El que li toca a Esquerra Republicana no és abraçar més al federalisme", ha insistit.

D'altra banda, ha lamentat que no ha estat fàcil la seva tasca com a secretaria general per "una dona jove en un partit no feminitzat i massa feminista de façana", no ha estat fàcil. "Aquest final d'etapa també ho està demostrant", ha afegit. "Les dones també hem vingut a decidir", ha dit demanant més "qualitat" que "quantitat", i "ocupar espais" de decisió. Rovira assegura que ha vist "promoure la confrontació entre dones".

Acusa Junqueras de "no estirar el carro" després de l'1-O

Rovira ha celebrat la part positiva del Procés: "Hem après moltes coses i la propera vegada ho farem millor". "Pensar que podem tornar a fer el referèndum i el podem fer millor ens dona un poder polític colossal", ha reivindicat esperant un referèndum "definit". "Jo hi vaig ser i me'n sento molt orgullosa. I hi tornaria a ser, i hi tornaré a ser quan s'escaigui", ha assegurat. Però ha admès que després del referèndum "va començar la deriva" i s'ha preguntat si "no tenir cap acord" de cara al 2 d'octubre "era un reflex de la manca de compromís que alguns donaven" a l'1-O.

Rovira lamenta que Junqueras els ha "acusa" de "tapar l'1 d'Octubre durant les eleccions del 2017, quan alguns se'n van oblidar aquella mateixa nit"

També ha detallat que aquell 2 d'octubre "els més joves del nucli dur" es van reunir "al marge dels líders polítics" al Departament d'Agricultura. "L'únic que va aportar llum va ser el 3 d'octubre", ha recordat, però després van venir "una suma de retrets" i "desconfiança". Ha dit que Junqueras els "acusa" de "tapar l'1 d'Octubre durant les eleccions del 2017, quan alguns se'n van oblidar aquella mateixa nit, quan era més necessari que mai estirar del carro i prendre decisions", ha etzibat.

Rovira també ha lamentat que "no hi ha un llegat comú" de l'1-O. Pel que fa a Junts pel Sí, ha admès que sempre li quedarà "el dubte" de si va sumar o restar vots, com els deien els experts. "La pressió era inaguantable i el partit va anar assumint que ens havíem de presentar en coalició amb Convergència", ha recordat.

D'altra banda, també demana fer un "pas al costat" a qui no "doni mostres de superar aquesta competència independentista estèril", a partits i entitats. I aposta per la "regeneració del moviment independentista". En aquest sentit, ha insistit que no saber "acabar conjuntament" el referèndum de l'1-O ha estat "un error". Pel que fa a l'independentisme, demana "ser més" i "passar a l'acció", prenent de referència el llibre Tornarem a vèncer que ha fet amb Junqueras.

Els cartells de l'Alzheimer i l'estructura B

Rovira ha assegurat que no ha defugit de les seves responsabilitats arran del cas dels cartells de l'Alzheimer, que va destapar l'existència de la famosa estructura B del partit. Entre llàgrimes ha demanat "les més sinceres disculpes a l'estimat Ernest Maragall, al president Pasqual Maragall, a la seva família i a tots els malalts d'Alzheimer". "Un error que aquesta organització no pot tornar a repetir", ha dit, per la qual cosa ERC ha aturat les campanyes de contrast definitivament.

"Vam decidir fer campanyes de contrast perquè se'ns va demanar"

Serà la nova direcció que haurà de decidir si en fa ús o no. Rovira ha detallat que les conclusions de l'informe d'investigació del canal ètic apunta que queda "molt individualitzada la responsabilitat pels cartells". "Vam decidir fer campanyes de contrast perquè se'ns va demanar", ha justificat. I ha criticat que s'utilitzi la crisi per "fer campanya interna".

La secretària general també ha volgut contestar el "discurs negatiu" de l'expresident. "Em va sobtar molt el to i les acusacions contra la direcció i el partit de no haver-li facilitat la tasca de la presidència quan estava a la presó", ha dit abans de detallar "a contracor" el seu punt de vista sobre les "filtracions de mal gust". Ha admès grups de WhatsApp temàtics, però ha assegurat que "cap decisió s'ha pres al marge de les estructures del partit".