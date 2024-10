Militants històrics d'ERC s'alineen amb la candidatura de Nova Esquerra Nacional

La candidatura de Nova Esquerra Nacional encapçalada per Xavier Godàs i Alba Camps acumula capital polític i històric en el seu camí per intentar guanyar el congrés que celebrarà Esquerra Republicana el 30 de novembre. Tal com ja es va avançar, diversos militants històrics de pes que han tingut importants responsabilitats orgàniques i institucionals en etapes anteriors han visualitzat aquest dijous el suport a Nova Esquerra Nacional en un acte al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Tot i que no els agrada la definició, es podria dir que bona part de la vella guàrdia del partit ha pres partit front a la candidatura Militància Decidim encapçalada per Oriol Junqueras. També evidentment competint amb Foc Nou i Recuperem ERC, però la majoria d'al·lusions han estat respecte el paper del fins fa poc president del partit.

La trobada de militants històrics d'aquest dijous, que s'ha tancat amb un dinar després de la presentació davant la premsa, ha deixat una imatge gens habitual, antics adversaris del sector de Joan Puigcercós i del de Josep-Lluís Carod-Rovira alineats en el suport a un mateix projecte, dècades després de la ruptura.

No tots els militants històrics adherits han pogut estar presents aquest matí de dijous a l'acte de suport a Nova Esquerra Nacional, però entre els que destaquen hi ha el que va ser president d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, que ha parlat en nom de la resta.



Puigcercós, amb una trajectòria de 37 anys de militància a ERC i actualment militant de base, ha volgut posar en valor la importància que té per a una organització política que es facin "relleus de consens i transicions endreçades i en un clima de col·laboració, pensant en l'interès col·lectiu", ha dit.

En aquest sentit ha explicat la seva experiència com a president d'Esquerra Republicana, i com ell i l'aleshores secretari general, Joan Ridao, l'any 2011 van fer un pas al costat, van buscar un lideratge de consens i van passar el relleu a Oriol Junqueras i Marta Rovira. En aquesta línia no ha esquivat les referència a Oriol Junqueras i la seva candidatura de Militància Decidim. I li ha demanat una "reflexió" per permetre una "transició tranquil·la" a ERC: "Ha de pensar en el partit", ha advertit l'expresident del partit.

"Després d'un cicle electoral on hem perdut la meitat de la nostra base electoral, coincidim que és l'hora de fer un exercici de responsabilitat i donar pas a una nova direcció"

En aquest sentit Joan Puigcercós ha afirmat: "tots els qui som aquí hem tingut responsabilitats al partit o a les institucions, i quan vam finalitzar els nostres mandats vam passar a ser militants de base. Des del 2011 hem donat suport al tàndem Junqueras-Rovira i ara, després

d'un cicle electoral on hem perdut la meitat de la nostra base electoral, coincidim que és l'hora de fer un exercici de responsabilitat i donar pas a una nova direcció que incorpori els èxits del passat recent i en superi els fracassos". Puigcercós també ha afirmat que "el partit

necessita una nova esquerra nacional que pugui refer discurs i estratègia amb noves cares que la representin i siguin creïbles".

Finalment Puigcercós ha recordat que els presents a l'acte d'avui donaven suport a diferents candidatures durant el Congrés Nacional d'ERC l'any 2008, un "congrés fratricida que no s'hauria de repetir". Puigcercós també ha resposta a preguntes dels periodistes sobre la polèmica dels cartells de falsa bandera sobre l'Alzheimer tot assegurant que "és quelcom molt pitjor que un error" i ha exigit que s'aclareixi tot l'afer.

L'acte ha aplegat personalitats destacades com , l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, o l'exsecretari general Joan Ridao i l'exconsellera Dolors Bassa -que no hi han pogut assistir però hi donen suport-. També destacats membres de governs anteriors al 2017 com la consellera Marta Cid (amb 46 anys de militància), el conseller Josep Huguet i el conseller Manel Balcells (amb una trajectòria

de més de trenta anys de militància) i el conseller Joan Manel Tresserras, però també membres del govern de Junqueras l'any 16 i 17, com la consellera Meritxell Serret. També hi ha estat presents el que va ser alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, l'exdiputada i exportaveu del partit, Marina Llansana, i el professor universitari i militant històric Francesc Codina.

Malgrat no poder ser presents avui a l'acte també han volgut mostrar el seu suport a la candidatura de Xavier Godàs l'exdiputat Agustí Cerdà i l'exconsellera Anna Simó, tots ells amb trajectòries de més de trenta anys de militància. En nom de la candidatura Nova Esquerra Nacional, la candidata a la secretaria general Alba Camps, ha agraït als militants històrics el seu suport.