Nova Esquerra Nacional tanca la candidatura per dirigir ERC amb l'accent en el municipalisme i el feminisme

La candidatura de Nova Esquerra Nacional suma el president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, com a secretari general adjunt d'estratègia política. El diputat i exmembre de la Mesa Ruben Wagensberg serà el secretari nacional d'aliances socials i antifeixisme, si la llista s'imposi al congrés del 30 de novembre. Així mateix, la candidatura de Xavier Godàs i Alba Camps incorpora l'exconsellera Meritxell Serret per a la vicesecretaria general de política internacional i justícia global; Marta Vilaret a la vicesecretaria de drets humans i lluita antifeixista; i Pilar Vallugera a la secretaria nacional de lluita antirepressiva. L'equip de Nova Esquerra també comptarà amb Núria Cuenca, Marta Molina i Marc Ramentol a la direcció.

Nova Esquerra Nacional ha registrat aquest divendres la seva candidatura de cara al congrés d'ERC del 30 de novembre. Es tracta d'una llista "renovadora", on un 67% dels membres mai ha ocupat un càrrec orgànic a l'executiva nacional. En una nota de premsa, l'equip de Nova Esquerra afirma que es tracta de "gent jove i cares noves" que combinen amb "experiència i bagatge", sobretot en l'àmbit municipal, d'on prové quasi la meitat de la candidatura.



La candidatura de Godàs i Camps té un "marcat accent femení", amb més dones que homes (16 i 14, respectivament). Així, les dones representen el 53% dels membres de la candidatura. I la llista disposa d'una "àmplia" representació territorial, amb gent de totes les vegueries del Principat i del País Valencià, tal com remarca la nota.

La candidatura està encapçalada per Godàs, com a candidat a la presidència, i Camps per a liderar la secretaria general de l'organització. Així mateix, el pom de dalt de la llista el complementen dues vicepresidències: la Vicepresidència de cohesió interna, amb Teresa Jordà, i la Vicepresidència d'afers institucionals, de la mà de Raquel Sans.

La resta de la candidatura la conformen 4 secretaries generals adjuntes, 7 vicesecretaries generals i 15 secretaries nacionals. La secretaria general adjunta de coordinació interna l'encapçalarà Sara Bailac, si Nova Esquerra s'imposa al congrés. D'aquí en penjaran Molina, a la vicesecretaria nacional d'organització; Pol Altayó, a la secretaria nacional d'afiliació i coordinació territorial; Cuenca, a la vicesecretaria general de finances i recursos humans; Eugeni Villalbí, a la vicesecretaria general de mobilització interna, participació i assemblearisme, i Josep Castells, a la secretaria nacional de formació.

La Secretaria general adjunta de món local la lideraria Marc Aloy, amb Elisenda Guillaumes a la secretaria nacional de coordinació municipal, i Eduard Murgó a la secretaria Nacional d'acció municipal i innovació.



Jové comandaria la Secretaria general adjunta d'estratègia política. On també hi hauria Serret, a la vicesecretaria general de política internacional i justícia global; Ramentol, a la vicesecretaria general de governança i polítiques republicanes; Arnau Albert a la secretaria nacional de polítiques marca i coordinació sectorial; Jaume Martorell a la secretaria nacional de política econòmica i treball; Joan Alginet a la secretaria nacional d'habitatge, planificació territorial i agenda rural i marítima; Nil Papiol a la secretaria nacional transició ecològica; Laura Domingo a la secretaria nacional cultura,educació, llengua i esports; Gemma Marcos a la secretaria nacional de cohesió social i ciutadania; Judith Juanhuix a la secretaria nacional de salut, recerca i innovació; i Mònica Morros, a la vicesecretaria general d'igualtat,feminismes i LGTBI+.

La Secretaria General Adjunta de missatge, agenda política i comunicació l'encapçalaria Jordi Castellana. Junt amb Georgina Rigol a la secretaria nacional de comunicació; Gemma Domínguez a la secretaria nacional d'agenda política. Finalment, com a vicesecretaria general d'àmbit transversal i depenent de la secretaria general, la Vicesecretaria de drets humans i lluita antifeixista l'entomaria Vilaret. Amb Wagensberg a la secretaria nacional d'aliances socials i antifeixisme; i Vallugera a la secretaria nacional de lluita antirepressiva.