Demòcrates s'integra a Junts: "Enfrontar-se a l'Estat espanyol requereix unitat"

El secretari general de Junts, Jordi Turull, i el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, han presentat aquest dimarts a Brussel·les l'acord de confluència d'ambdues formacions, que va ser aprovat dilluns "per unanimitat" per les respectives executives. Castellà ha mostrat la seva satisfacció davant un pacte que considera "històric", mentre que Turull ha destacat la voluntat de "recollir el missatge de la ciutadania des de l'autoexigència" per assolir l'objectiu de la independència.

Segons el portaveu de Demòcrates, formació que va néixer el 2015 com una escissió sobiranista de l'antiga Unió Democràtica, per "obtenir l'èxit" i "enfrontar-se a l'Estat espanyol" cal unitat. "Creiem que és necessari enviar un missatge positiu a la ciutadania, hi ha moltes més coses que ens uneixen que no pas que ens separen", ha afegit.

En aquest sentit, Castellà confia en la recuperació de l'esperit de l'1 d'octubre i de l'"exitós" Junts pel Sí per restaurar "la majoria independentista al Parlament" i per recuperar la presidència de la Generalitat. "Confluïm en una únca força política, sense matisos", ha asseverat.

Per la seva banda, Turull ha subratllat l'"honor" amb què integren el llegat de Demòcrates a la seva tasca. En un context de desafecció independentista, on la ciutadania està "empipada" i "desorientada", amb un president "unionista" i un independentisme "trencat" en termes d'unitat, és imprescindible ser "útil", ha apuntat el juntaire, que també ha admès que cal "passar a l'ofensiva". "La confluència és per la independència", ha conclòs.

Junts assumeix la FunDem, que tindrà un paper destacat

Ambdós representants de l'acord han destacat la rellevància que prendrà FunDem, la fundació que fins ara estava vinculada únicament a Demòcrates i que s'integrarà a Junts. Serà un "think tank" que servirà per a estudiar les problemàtiques que planen sobre la realitat actual i "anticipar-se" abans que esclatin.



Turull i Castellà han esquivat confirmar el nom de Laura Borràs com la nova presidenta de la fundació. Segons ells, aquest dimarts han volgut "parlar del què i del com", no del "qui".