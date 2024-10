Nogueras, Castellà i Rius apunten a les vicepresidències de Junts

El proper cap de setmana Calella (Maresme) acollirà el nou congrés de Junts per Catalunya, que entre d'altres qüestions servirà per aprovar diversos canvis en la cúpula del partit. El més significatiu serà el retorn de Carles Puigdemont a la presidència de la formació, després que ell se n'apartés ara fa dos anys i mig. Amb tot, l'expresident del Govern mai ha perdut el lideratge de facto del partit i per ell han passat totes les decisions claus des d'aleshores.

Paral·lelament, es dona per feta la continuïtat de Jordi Turull com a secretari general de Junts i mà dreta de Puigdemont. En les darreres hores diversos mitjans, com TV3 o l'ACN, donen gairebé per fet els tres noms que, molt probablement, ocuparan les vicepresidències: Míriam Nogueras, Antoni Castellà i Josep Rius.

Nogueras és la líder de Junts al Congrés i ha participat en negociacions claus, com ara l'acord per a la investidura de Pedro Sánchez i ha anat guanyant ascendència. Rius és el portaveu del partit, a banda de diputat al Parlament i regidor a l'Ajuntament de Barcelona, mentre que Castellà és el líder de Demòcrates. Precisament, per possibilitar el càrrec de Castellà s'ha suprimit l'exigència de tenir un mínim de sis mesos de militància per tenir un càrrec a l'executiva.

A més, Demòcrates dissoldrà els seus òrgans executius, s'integrarà a Junts i no tornarà a presentar-se a eleccions, segons han avançat El Nacional i l'ACN. El pacte d'integració s'hauria de signar dimarts, amb la presència de Castellà i Turull. Demòcrates va néixer el 2015 com a escissió sobiranista de l'antiga Unió Democràtica i els darrers temps el seu líder s'ha convertit en un dirigent de l'estreta confiança de Puigdemont.

L'altra cara del congrés de Junts serà la caiguda de la fins ara presidenta, Laura Borràs, que es veurà relegada pel retorn de Puigdemont i passarà a presidir la fundació de Junts, que serà la Fundació Demòcrates de Catalunya, fins ara vinculada a Demòcrates.

Des que va ser condemnada per corrupció per les irregularitats comeses en la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) Borràs no ha deixat de perdre pes i ascendència i, de fet, no ha tingut un paper significatiu en cap de les negociacions que ha abordat el partit els darrers temps. I els dirigents de la seva confiança, com Aurora Madaula, Francesc de Dalmases o David Torrents -fins ara secretari d'organització- s'han quedat sense càrrec o ho faran properament.