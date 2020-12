Demòcrates s'alia amb Junts per a les eleccions del 14 de febrer

Després d'aliar-se amb ERC a les eleccions al Parlament del 2017, Demòcrates de Catalunya canvia de parella i s'ha aliat amb Junts de cara als comicis autonòmics del proper 14 de febrer. El líder del partit, Antoni Castellà, ha anunciat l'acord aquest dimarts en una roda de premsa amb la candidata a la presidència del Govern de JxCat, Laura Borràs. Tot just fa tres setmanes Esquerra va trencar amb Demòcrates després que la formació democratacristiana participés a una reunió convocada per Donec Peficiam, un col·lectiu d'exmembres del secretariat de l'ANC, a la qual van assistir formacions d'extrema dreta.



Segons ha comentat Castellà, l'objectiu de l'acord polític entre les dues formacions és "fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre per tal que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república". En la seva opinió, "el mandat és vigent", de manera que per a Demòcrates les eleccions del 14-F "han de ser plebiscitàries" i han de servir perquè el Parlament "activi la declaració d'independència" si hi ha la majoria suficient. Demòcrates defensa la via unilateral per assolir l'Estat propi.



Borràs, de la seva banda, ha defensat que l'acord demostra "la transversalitat" i la "voluntat de sumar" de Junts. La candidata de JxCat ha matisat que per a la seva formació "totes les eleccions" són plebiscitàries, alhora que la formació defensa la via unilateral en el seu full de ruta. Demòcrates comptarà amb diversos representants a les llistes, amb Assumpció Laïlla com a dirigent en una posició més destacada. En concret, ocuparà el lloc 16 a la llista de Barcelona, mentre que Castellà estarà en el número 25.

Sorgit el 2015 per agrupar el sector independentista de la històrica Unió Democràtica de Catalunya, Demòcrates no han concorregut mai en solitari a unes eleccions supramunicipals. El 2015 va integrar-se a Junts pel Sí i va aconseguir inicialment dos diputats -Antoni Castellà i Assumpció Laïlla- al Parlament. El 2017 va fer coalició amb ERC, amb els mateixos dos dirigents repetint com a diputats. I el 2021 formarà part de la candidatura de JxCat. Al Congrés el 2015 va formar part de la llista Democràcia i Llibertat, encapçalada per Convergència Democràtica i en què també hi participava Reagrupament. Finalment, a les municipals de l'any passat va implicar-se a les candidatures Primàries Catalunya, que van recollir un pèssim resultat a les urnes, sense representació local significativa.