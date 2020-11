Laura Borràs s'imposa a Damià Calvet en les primàries de Junts per Catalunya amb més del 75% dels vots

L'actual portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, s'ha imposat a les primàries del partit amb el 75,8% dels vots emesos i serà la candidata efectiva de la formació a presidir la Generalitat. "Estem començant a fer història per fer realitat un projecte progressista pel país", ha afirmat Borràs en la roda de premsa on s'han anunciat els resultats.

Borràs serà la candidata efectiva a presidir la Generalitat, però queda per definir el paper que hi prendrà l'expresident Carles Puigdemont

Les primàries s'han dut a terme durant el cap de setmana i hi han participat Borràs, que ha obtingut 2.954 vots, i l'actual conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que n'ha obtingut 799, un 20,5%. El tercer candidat, Jordi Farrés, es va retirar poques hores abans de l'inici de les votacions. La participació ha estat del 76% dels afiliats, amb un total de 3.898 vots emesos, i la portaveu de la formació, Elsa Artadi, l'ha qualificada "d'èxit absolut". "Això demostra que han estat unes primàries reals, molt actives", ha afirmat a la roda de premsa.



Borràs ha explicat que ha estat una campanya curta però intensa, i ha apuntat que "avui no ha perdut ningú, ha guanyat Junts per Catalunya". L'actual portaveu al Congrés ha agraït el suport de l'expresident Quim Torra i ha volgut situar la formació com a hereva del llegat de l'1 d'octubre, afirmant que estan "al servei de l'expresident Puigdemont, els presos polítics i els exiliats que van començar aquest camí".

Borràs ha destacat que amb el resultat d'aquestes primàries "no acaba res, sinó que comença tot" i ha celebrat que amb aquest procés s'hagin "empoderat les bases", formades per més de 5.000 persones. La portaveu al Congrés ha posat de manifest que no cal "triar entre gestió i idendependència" perquè ambdues són compatibles: "La independència ens permetrà gestionar el país que volem". Amb aquest objectiu, ha fet una crida a la ciutadania i als altres partits independentistes per tal que de les eleccions del proper 14 de febrer en surtin "un govern i un parlament nítidament independentistes".

Borràs serà la candidata efectiva de la llista, però queda per definir el paper que hi prendrà l'expresident Carles Puigdemont, que va anunciar que aniria a les llistes però no en seria el presidenciable. "La repressió espanyola m'impedeix ser el candidat a la investidura, i no ho seré. Però no renuncio a liderar el projecte", va afirmar.