ERC trenca l'acord amb Demòcrates per haver participat en una reunió amb representants de l'extrema dreta

ERC ha trencat l'acord amb Demòcrates de Catalunya després que ells mateixos reconeguessin que havien participat en una reunió convocada pel col·lectiu Donec Perficiam, un col·lectiu d'exmembres del secretariat de l'ACN, on hi havia partits d'extrema dreta. Els republicans demanen als dos diputats de Demòcrates que deixin l'acta o abandonin el grup parlamentari. La direcció es va reunir dissabte i va demanar explicacions al partit liderat per Toni Castellà, però considera que aquestes no van ser "satisfactòries". A més, ERC també reclama formalment a JxCat la dimissió el vicepresident del Parlament Josep Costa, que també va participar en aquesta trobada.

La formació considera que la trobada de la passada setmana és "intolerable i vergonyosa", i avisa que "no cediran amb qui fa joc al feixisme i a l'extrema dreta, porti la bandera que porti". També alerta del "dany" que implica per al Parlament la presència de Costa a la trobada i demanen a Junts que li reclami la dimissió "per tallar de soca-rel qualsevol dubte de connivència amb el feixisme i l’extrema dreta".

El partit puntualitza que també va ser convidada a la trobada i va declinar participar-hi, i alerta que serà "implacable" amb aquells que "comparteixin espais o banalitzin discursos xenòfobs i identitaris". A través de Twitter, el propi Costa i el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, estan protagonitzant una picabaralla sobre la qüestió. "Em vaig oblidar de dir que a banda d'excel·lir en la mentida, la manipulació i l'extorsió dels mitjans, ets també el campió del cinisme", ha piulat aquest matí Costa, que ha preguntat a Sabrià si expulsarà els diputats de Demòcrates.

Un cop fet públic el comunicat d'ERC, Sabrià li ha respost a Costa amb ironia. "Com que l'excusa del matí t'ha tornat a fallar, ja pots anar preparant la de la tarda", ha apuntat el republicà, que insisteix que Costa ha de plegar. També el de JxCat va demanar la dimissió del republicà després que Donec Perficiam digués que els assistents a la reunió no sabien a priori qui hi participaria.