Denuncien tocaments d'un professor a un estudiant de la facultat de Medicina de la UdG

El col·lectiu feminista Les Metzines i l'Organització Juvenil Socialista han denunciat públicament un cas de tocaments a un estudiant per part d'un professor de la facultat de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona (UdG). Els fets haurien passat el juny passat, en el marc d'una activitat de "context universitari" i en un edifici del centre educatiu.

Segons han detallat, la víctima va denunciar l'agressió davant dels Mossos d'Esquadra. De fet, en aquell moment també va posar-ho en coneixement de la direcció de l'edifici, que la va instar a denunciar a la policia. L'estudiant no hauria tornat a tenir contacte amb el docent fins fa poc, quan es va trobar que l'havia d'avaluar en una activitat.

La víctima se sentia "violentada" per la situació i va contactar amb les entitats, que van demanar a la universitat que actués. La UdG va decidir apartar el docent de l'activitat que afecta l'alumne, però "no li ha ofert cap altre suport", sempre segons la versió de les organitzacions. Tant l'estudiant com les entitats critiquen la falta "d'acompanyament" en aquest cas: "La víctima ens va contactar perquè no se l'estava protegint".

Sobre això, diuen que l'estudiant va recórrer als mecanismes que la universitat que té establerts per a aquests casos, però que li van respondre que com que havia presentat una denúncia policial, "no podien fer res". De fet, en el seu comunicat asseguren que el professor ha continuat exercint amb normalitat durant tot aquest temps.

Assemblea per donar resposta a l'agressió

Per "donar resposta" a l'agressió, els dos col·lectius han convocat una assemblea oberta aquest divendres a les onze del matí a les grades del Campus Centre. Consideren que "el feminisme s'ha institucionalitzat, també a les universitats, a través de mesures simbòliques, però que les universitats i la resta d'institucions continuen sent còmplices de les agressions". "Creiem que tota resposta que no qüestioni i busqui superar-les bases materials sobre les que es donen les relacions de gènere és impotent", asseguren.

Altres casos a la UdG

Al febrer, la Plataforma Feminista de la UdG ja va denunciar públicament dos casos d'assetjament sexual per part d'un professor del màster en Ensenyament de l'Espanyol i el Català com a Segones Llengües. El docent va admetre haver fet proposicions sexuals a les dues alumnes, però va negar haver-les assetjat. Els fets haurien passat a finals del 2020. El 2022 també es va fer pública una denúncia contra un professor de Medicina per fer comentaris obscens a les seves alumnes.