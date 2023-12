Dimiteix el vicerector de la UB Jordi Matas després de les acusacions d'assetjament sexual a una alumna

El vicerector de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Matas ha presentat la seva renúncia a les seves de responsabilitats de gestió, després de fer-se públiques les acusacions per un presumpte cas d'assetjament sexual a una alumna. Ho ha anunciat la universitat pública aquest dimecres en un comunicat, "davant la necessitat de preservar la institució". Matas dimiteix per "poder endegar sense limitacions institucionals les accions legals que creu oportunes per defensar la seva honorabilitat", detalla.

La Universitat de Barcelona insisteix en el fet que el marc acadèmic és "incompatible amb cap mena de conducta d'assetjament", però alhora també amb cap conducta de "linxament públic, difamació o mecanismes violents i denigratoris de la legítima preocupació". "La legítima preocupació no pot canalitzar-se a través de la difamació, ni de l'escarni públic. L'àmbit universitari ha de ser exemple de gestió de les crisis", resa el text, demanant "prudència" i "respecte".

La UB detalla que els fets van tenir lloc fa alguns anys, varen ser objecte d'anàlisi i informe d'acord amb el protocol existent, amb la corresponent consideració dels fets i qualificació de les evidències. Considera "legítim que amb la mirada actual" es puguin valorar, però lamenta que "donin com a conseqüència una resolució fallida que calgui reobrir". "Implicaria la desqualificació de les accions fetes per les persones que van informar i no existeix cap argument per a fer-ho, ans al contrari", afegeix.

La Universitat de Barcelona assegura que "no farà cap pas" enrere en la defensa de la protecció de les persones en aquesta matèria. Recorda que en el primer mandat de l'actual equip rectoral es va modificar i actualitzar el protocol per a fer front a les conductes d'assetjament sexual, "per evidenciar aquesta tolerància zero i la voluntat ferotge de no retrocedir".





La demanda dels professors

Més d'un centenar de professors de la UB han demanat que s'obri una investigació independent sobre el presumpte cas d'assetjament sexual del vicerector Jordi Matas a una estudiant el 2016, publicat pel digital elDiario.es en els últims dies. En una carta avançada per aquest mateix diari, els signants van demanar a l'actual rector de la universitat pública, Joan Guàrdia, el cessament cautelar de Matas com a vicerector mentre es realitza la investigació.

També exigeixen que es revisin de manera integral els protocols d'avaluació de casos d'assetjament de la universitat, amb una garantia d'independència respecte al Rectorat i a la jerarquia universitària. Uns protocols que entenen que han quedat qüestionats, ja que la jove va denunciar els fets el 2017 a la Unitat d'Igualtat del centre universitari, que no va imposar cap mena de sanció al catedràtic agressor.

Els professors signants expressen "tolerància zero" davant de l'assetjament sexual i la discriminació de gènere a la universitat i també traslladen un missatge de "solidaritat" a les víctimes. En aquest sentit, afirmen que "és responsabilitat de tota la comunitat, també la universitària, protegir les víctimes i investigar de manera transparent les denúncies".

Els estudiants han demanat la dimissió

Aquesta petició se suma a la dels estudiants de la universitat, que dimarts es van concentrar al claustre de Lletres de l'edifici històric de la UB per demanar la dimissió del catedràtic. També van acusar el Rectorat de protegir-lo, ja que el catedràtic va ser inclòs inicialment a la llista electoral de l'actual rector, Joan Guàrdia. Quan alguns sectors universitaris van queixar-se per la seva presència, el van apartar de la llista, però un cop celebrats els comicis, va ser incorporat a l'equip rectoral de la UB.



Fa unes setmanes, mig centenar d'estudiants universitaris van tallar l'avinguda Diagonal de Barcelona per reclamar canvis profunds en els protocols contra la violència masclista d'alguns professors. Convocades pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), les estudiants van desplegar on es podia llegir: "Fora els professors agressors".

El sindicat va denunciar aleshores que els diferents casos d'assetjament en centres universitaris que han sortit últimament a la llum conformen una violència que, "juntament amb un sistema impregnat de lògiques patriarcals, dona peu a reproduir el mateix sistema fora les aules".

La jove va denunciar els fets a la universitat el 2017

El cas es va investigar després que l'estudiant, de la Facultat de Ciències Polítiques, denunciés els fets a la Unitat d'Igualtat de la universitat el 2017. El digital elDiario.es va revelar missatges de contingut sexual d'aquest catedràtic de Ciència Política a l'alumna i fins i tot la insistència per veure-la presencialment. Segons el diari, els seus companys l'ajudaven a amagar-se d'ell.

La jove finalment va confessar el cas a un altre professor i aquest la va ajudar a interposar la denúncia davant la Unitat d'Igualtat. Tot i presentar com a proves els missatges, la investigació es va tancar sense cap sanció i sense que hi hagués cap recurs per part de l'afectada.