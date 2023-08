El sostre de vidre es manté a les universitats: només 1 de cada 4 catedràtics és dona

El sostre de vidre les universitats catalanes baixa, però no suficient. Els centres universitaris de Catalunya han abaixat un 22% l'índex en deu anys, però només un de cada quatre catedràtics és dona, el 26,51%. Ho apunta el darrer informe d'Indicadors Dona i Ciència, que realitza el Departament de Recerca i Universitats.

L'índex de sostre de vidre és la proporció entre el conjunt de dones professores universitàries en totes les categories en relació amb el de dones catedràtiques. Des del 2012 l'índex s'ha mantingut estable o ha augmentat, i no va començar a reduir-se fins al 2017, quan era de 2,1.

En concret, mentre que el 2012 se situava en un quocient del 2,32, la proporció ha millorat i l'índex s'ha rebaixat fins a un quocient d'1,81 el 2021. Això no obstant, el valor encara superior a 1 constata el grau de dificultat de les professores per ser catedràtiques.

Les xifres encara se situen lluny d'una situació paritària i la desproporció entre professores i catedràtiques encara és evident. L'informe constata que la presència majoritària de dones en els primers estadis de la universitat i la recerca disminueix en les escales superiors de les carreres acadèmica i científica.

Recerca i Universitats reconeix que hi ha un biaix de gènere i insta a continuar treballant per trencar aquest "desequilibri històric". El Departament avança en el desplegament de la Llei de la ciència, que té com a objectiu principal revertir aquests indicadors de desigualtat.

Evolució al llarg de la carrera acadèmica

Pel que fa als titulats de graus de dones i homes a les universitats catalanes el curs 2020-2021 és del 57,7% i 42,3%, respectivament. Al llarg de la carrera acadèmica es fa evident que com més s'avança en els estudis més disminueix la representació de les dones.

En relació amb la carrera investigadora, malgrat el manteniment de l'equilibri de gènere en les tesis llegides, el percentatge d'investigadores postdoctorals decau fins al 43,6% respecte al 56,4% dels homes. Pel que fa al PDI (personal docent investigador), la presència de dones ha incrementat, passant del 40,7% al curs 2012-2013 al 44,5% el curs 2020-2021.

El biaix de gènere continua també present en l'àmbit de les branques de coneixement. La presència femenina continua sent majoritària en ciències de la salut (70,23%) i en arts i humanitats (66,74%), i ciències socials i jurídiques (60,41%), i igualant-se en ciències (52%), mentre tan sols és el 26,31% als estudis d'enginyeria i arquitectura.

Cap a una recerca més paritària

El pes relatiu de les dones en ciència pel que fa a reconeixements obtinguts també és minoritari. La gran diferència s'observa amb el percentatge de dones distingides com a emèrites respecte als homes al llarg dels anys, havent elles patit una lleugera davallada. El 2013 eren 25,83% de dones respecte al 74,17% d'homes, i el 2021 un 22,37% i un 77,63% respectivament.