La UAB és la millor universitat de l'Estat i es troba entre les 150 més ben valorades del món 

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és la millor de l'Estat segons el rànquing mundial QS World University Rankings 2023. I això no és tot, la llista també situa la UAB entre les 150 universitats més ben valorades del món, concretament la posa a la posició 149. La Universitat de Barcelona (UB) ocupa la segona posició entre les universitats espanyoles, per davant de la Complutense de Madrid, i la 164 de tot el món.

Respecte l'edició anterior, el centre de Cerdanyola del Vallès ha escalat 29 posicions. La UB ha passat de la plaça 184 a la 164. La tercera universitat catalana de la llista és la UPF, que es manté al lloc 223; seguida de la UPC, que també ha seguit en la 343à posició. Per la seva banda, la Universitat Rovira i Virgili s'ha enfilat fins els llocs 661-670 del rànking.

Fins ara, només la UB havia aconseguit entrar al top 150 de les millors universitats del món, i va ser el 2010 quan va ocupar la posició 148. Per 12è any consecutiu, l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) es corona com la millor universitat del planeta, seguida de la Universitat de Cambridge i la d'Oxford, que es troben al Regne Unit. En l'àmbit espanyol, destaca la Universitat Complutense de Madrid, a la posició 171, i la Universitat Autònoma de Madrid, que ocupa la 199.

Sostenibilitat i reputació acadèmica

De la valoració global rebuda per la UAB, en destaca la sostenibilitat. El centre és el número 60 del món, amb 94,6 punts sobre 100. També ha aconseguit una bona puntuació en matèria de reputació acadèmica (posició 109), en recerca internacional (123) i en cites per acadèmic (145).

Per a l'elaboració del rànquing, que classifica les 1.500 millors institucions d'educació superior de tot el món (35 de les quals d'Espanya), QS sol·licita directament dades del darrer curs (2022-2023) i obté el nombre de cites dels darrers sis anys a partir de la informació de la base de dades científica Scopus d'Elsevier.