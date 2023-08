Denuncien traves per declarar la rumba catalana patrimoni de la UNESCO

La Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana denuncia traves per declarar el gènere musical patrimoni cultural i immaterial de la humanitat per la UNESCO. Segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN, el seu president, Amadeu Valentí, ha explicat que la denominació de "catalana" ha encallat el procés.



Un extrem que, segons el mateix rotatiu, nega el Ministeri de Cultura. I és que són els estats els que tramiten les candidatures a la Unesco. Cultura porta a votació cada propota al Consell de Patrimoni Històric, on hi ha representades les comunitats autònomes.

En qualsevol cas, Valentí considera "incoherent" la retirada de la denominació "catalana" per a totes aquelles famílies que han treballat per fer-ho possible. "Som gent de cultura, treballem a nivell municipal i per les institucions. Que ens facin això, no ens ho mereixem", ha lamentat. Valentí també ha destacat que es tracta d'un fet "diferencial" d'aquest gènere i que representa "la filosofia de vida del poble gitano català, a qui no se li ha de treure els seus orígens".

Per tot plegat ha reblat que "no cediran", ja que es tracta d'una denominació que homenatja els seus creadors, tant els que estan vius, com els que no. "Portem vuit mesos treballant en aquest tema, gràcies a les forces polítiques i també a molta altra gent, no ho traurem", ha insistit.

D'altra banda, ha valorat positivament el suport que han mostrat diferents grups, com per exemple Junts o ERC. En aquest darrer cas, afegeix que el partit ha situat el tema com un punt de discrepància amb el Govern espanyol.

El Ministeri de Cultura sí que admet a El Periódico que ha traslladat als promotors de la candidatura que "tindria més possibilitats" de prosperar si "agrupés diverses comunitats autònomes»" En aquest sentit, recorda que la candidatura de la jota va ser recolzada per 15 autonomies.