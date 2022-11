Deporten al Marroc l'activista musulmà de Reus Mohamed Said Badaoui malgrat el clam social en contra

L'activista Mohamed Said Badaoui ha sigut deportat al Marroc després d'estar internat en un Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona des del 20 d'octubre, segons ha avançat l'ACN. La deportació s'ha dut a terme basant-se en un expedient d'expulsió obert l'agost passat en què se l'acusa de radicalisme islamista, de proselitisme, adoctrinament i de representar una amenaça per a la seguretat nacional. També ha sigut deportat al Marroc Amarouch Azbir, president de l'associació islàmica Al-Forkan i resident legal a Espanya des de feia 20 anys.

La detenció i ingrés al CIE de Badaoui ja va provocar una onada de solidaritat entre nombrosos col·lectius antiracistes i entitats locals de Reus, així com d'organitzacions socials i polítiques locals. Fins i tot de la majoria dels diputats del Parlament de Catalunya, que van aprovar amb els vots d'ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem una resolució en què exigeixen la posada en llibertat i consideren l'expulsió un "cas de repressió política i islamofòbia per part de l'Estat".

La CUP ja s'ha manifestat contra la deportació aquest dissabte al matí. A través de Twitter ha denunciat que es tracta d'una "vulneració flagrant de Drets Humans comesa per l'Estat espanyol expulsant arbitràriament el veí de Reus".

Qui és Mohammad Said Badaoui?

Mohammad Said Badaoui és el president de l'Associació per a la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana (Adedcom). Ha viscut a Catalunya des de fa més de 30 anys, té el permís de residència des dels 10 anys i sempre ha tingut els papers en regla. Ara fa dos anys va demanar la nacionalitat espanyola. Tanmateix, el passat mes de juny va rebre una resposta negativa a la seva petició, al·legant que estava "radicalitzat".

Davant la negativa a concedir-li la nacionalitat, va presentar un recurs on demanava proves i més justificació el motiu de la denegació. El jutge ho va acceptar a tràmit, però les proves no van arribar mai. En comptes d’això, Badaoui va ser notificat d'una ordre d'expulsió –un procés administratiu que preveu la Llei d'Estrangeria per a les persones migrades que suposin un perill per a la seguretat nacional– poques setmanes més tard.

Finalment, ara fa un mes, Badaoui va ser detingut al portal de casa seva a Reus per la Policia Nacional a instàncies de la Comissaria General d'Informació per "radicalisme ideològic" i "difusió de postulats radicals progihadistes". Posteriorment, Badaoui va ser internat en un Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona, on ha estat fins al moment. Amarouch Azbir va ser detingut el mateix dia i per les mateixes raons. En el seu cas, però, no es va acordar l'ingrés al CIE.