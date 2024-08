Desactivada l'alerta pel perill d'incendi extrem: s'aixequen les restriccions d'accés a tres espais naturals 

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla INFOCA. D'aquesta manera, cauen les restriccions d'accés vigents des de divendres als espais naturals del Montsant, la Baronia de Rialb i la Ribera Salada pel perill d'incendi extrem i altres prohibicions vinculades al nivell 4 del pla Alfa dels Agents Rurals. Malgrat això, el risc continua sent molt alt a Ponent, Catalunya Central, i interior de Tarragona i Terres de l'Ebre.

De fet, els Bombers mantindran un reforç de personal a les Regions d'Emergència de Lleida Sud, Tarragona, Terres de l'Ebre i la Metropolitana Sud per fer front al risc d'incendi en aquestes zones. Principalment, el cos de Bombers mantindrà dos vehicles addicionals a cadascuna de les regions esmentades, a més de garantir l'obertura de dos parcs de bombers voluntaris.

#Protecciocivil desactivem l'alerta del pla #INFOCAT i finalitzen les restriccions pel perill d'incendi forestal extrem



➡️ Avui dilluns el perill d'incendi forestal es redueix notablement, i els incendis del cap de setmana estan controlats



Més info 😅👇https://t.co/1HveXjcj1R pic.twitter.com/xu0MSViBWz — Protecció civil (@emergenciescat) August 11, 2024

Dos incendis forestals al cap de setmana

Pel que fa als incendis del cap de setmana, els Bombers han donat per controlat l'incendi de Baldomar diumenge al matí. A més, durant el dia, diverses dotacions han fet revisions dels tres incendis forestals (Artesa de Segre, Baldomar i Ciutadilla) per descartar la presència de punts calents dins el perímetre.

A l'incendi d'Artesa de Segre iniciat divendres, els bombers van ordenar durant més de 6 hores el confinament dels nuclis de Boada, Tòrrec, Lluçars (Vilanova de Meià) i Montargull (Artesa de Segre). Des de la Direcció General es van enviar les alertes de Protecció Civil per avisar de l'ordre de confinament als nuclis afectats. També es va activar l'Operativa Territorial de Protecció Civil, que es va desplaçar al Centre de Comandament Avançat i va actuar de manera coordinada amb el CECAT.

Els municipis d'Artesa de Segre i Vilanova de Meià van activar els seus Plans d'actuació municipals per incendis forestals en fase Alerta. La Creu Roja també hi va desplegar efectius enviant el Centre Mòbil d'Operacions i un vehicle d'Avituallament Avançat per poder atendre les necessitats que anaven sorgint des del CCA.