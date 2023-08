Descarten declarar Bé Cultural d'Interès Nacional la casa Vallmanya, on Macià passava temporades

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya no preveu catalogar la Casa Vallmanya com a Bé Cultural d'Interès Nacional. Es tracta d'un immoble ubicat a Alcarràs (Segrià) on passava temporades Francesc Macià, president de la Generalitat.

Els tècnics del Departament consideren que els valors històrics i arquitectònics de l'immoble "no són suficients" per atorgar a l'edifici el reconeixement. Segons els experts, la protecció com a Bé Cultural d'Interès Local ja és adequada.

El Govern denega així la petició registrada a finals de maig del 2022 per la iniciativa popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya, per protegir i preservar un edifici "en una situació límit". Els impulsors lamenten la decisió i acusen el Departament de Cultura "d'haver perdut el nord".

Segons el seu punt de vista, els tècnics han basat la seva opinió "exclusivament" en l'informe de catalogació de l'immoble com a Bé Cultural d'Interès Local de l'any 2008. "Com si no hagués plogut des de llavors ni s'haguessin publicat manta d'articles científics amb descobertes sobre la casa i la història familiar", han denunciat en un fil al seu compte de Twitter.

La plataforma ciutadana lamenta també que l'Institut d'Estudis Catalans consideri innecessari el fet d'augmentar la protecció de la Casa Vallmanya en existir un centre d'interpretació sobre Francesc Macià a les Garrigues. "Us imagineu com a excusa per no catalogar una església romànica de la Vall de Boí el fet que a 1 km n'hi hagi una altra de catalogada?", tuiteja a tall d'exemple.

Un edifici únic

Des de la iniciativa reivindiquen no existeix un altre edifici de les mateixes característiques arquitectòniques a la comarca del Segrià, ni tampoc amb els mateixos atributs socials i polítics a tot Catalunya. I assenyalen que els tècnics no han consultat la premsa històrica que constata que Macià feia estades a l'immoble dins l'agenda oficial com a president de la Generalitat.

La casa va ser heretada per Eugènia Lamarca, esposa de Francesc Macià. "Sempre hem pensat que aquest espai s'ha de dedicar a la memòria de la figura del president Macià, però no cal que es limiti a ella. La masia té valor arquitectònic per la seva construcció i ubicació. A més, hi ha moltes qüestions històriques relacionades amb la casa", afegien des de la iniciativa a finals de 2022, quan reclamaven la compra de l'edifici per part del Govern.