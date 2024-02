Descobreixen 20 metres de muralla medieval i restes de les Casernes de Drassanes a les obres de la Rambla

Les obres de reurbanització de la Rambla de Barcelona han deixat al descobert nombroses restes arqueològiques: ara s'ha localitzat 20 metres de la primera muralla medieval del segle XIII de la ciutat, al tram baix de la Rambla, on van començar els treballs. D'altra banda, també han quedat al descobert restes de les antigues Casernes de Drassanes, que es van construir a finals del segle XVIII.

Xavier Maese, del Servei d'Arqueologia de Barcelona, ha destacat que s'han localitzat "muralles, drassanes, casernes i baluards", restes "importants" i "pràcticament tots" els elements patrimonials més importants en fer una excavació. L'arqueòleg i director de la intervenció Carles Carbonell ha detallat que encara resta per descobrir la part de la façana de l'edifici de les casernes i part de la muralla de mar que connectaria amb el que queda de la muralla del segle XIII.

El que s'ha descobert és un tram de la fortificació encarregada pel rei Pere II el Gran l'any 1285 per protegir la ciutat durant la confrontació amb França, amb murs de tapia i torres de fusta. Finalitzat el conflicte bèl·lic, les tasques de fortificar "degudament" la ciutat van recaure en el Consell de Cent. D'alguna manera, tancava la Barcelona medieval, exceptuant la part del mar. Deixava dins de la muralla la zona urbana que hi havia al que ara es coneix com a barri Gòtic.

La urbanització de la Rambla va començar el segle XVIII, quan encara era un torrent, per la qual cosa va caldre desviar la riera, en uns treballs especialment complexos. A finals del segle XVIII l'espai es va remodelar, passant de riera a espai per als vianants. Això va implicar el desmuntatge de la muralla i les cases afectades per fer la Rambla tal com es coneix avui.

Restes de les antigues Casernes de Drassanes al pati d'armes. — Blanca Blay / ACN

La Caserna de les Drassanes

D'altra banda, el 1792 es construeix la Caserna de les Drassanes al voltant d'un gran pati central i adossada totalment al recinte de les antigues Drassanes. Arran de les obres, ara es pot observar de forma clara el pati d'armes, situat davant de l'edifici de la Delegació de Defensa. Les casernes es van construir al mateix moment que el projecte original de Les Rambles a finals del segle XVIII, juntament amb el semibaluard de Drassanes, i van ser enderrocades l'any 1935.