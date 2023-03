Les obres de la Rambla posen al descobert restes de la muralla, el baluard i les antigues casernes de Drassanes

Les obres sobre la via pública deixen sovint al descobert símbols de segles passats. Els carrers i avingudes de la capital catalana encara amaguen molts vestigis de la Barcelona del passat. Aquest cop, a la Rambla, on els treballs d'urbanització han posat al descobert restes de la muralla de Barcelona i del baluard del segle XVI, de les antigues casernes de Drassanes, que van ser edificades el 1792, i d'antics habitatges de la ciutat.

L'arqueòleg Xavier Maese, del Servei d'Arqueologia de Barcelona, explica que topar-se amb aquestes restes no ha estat cap sorpresa, ja les tenien localitzades i ja hi comptaven. No obstant, destaca la troballa d'un element extraordinari: una font monumental a Colom i un paviment enrajolat decorats amb molts colors del segle XV. "Això no s'esperava, però devia ser l'habitació d'una casa d'algú important perquè podia construir-se una font i un paviment decorat", detalla l'arqueòleg.

Restes d'habitatges dels segles XV i XVI situats a la part interior de la muralla sorgides de els obres de rehabilitació de la Rambla. — Pere Francesch / ACN

Després d'una visita als quatre punts oberts de les obres, Maese ha explicat que porten excavant entre tres i quatre mesos. A la part més antiga, ha detallat, d'entre el segles XV i XVI hi ha restes de cases, clavegueres, paviments i en concret un paviment decorat que es troba al Museu d'Història de Barcelona. També hi ha restes de les ruïnes de l'antic convent de Sant Francesc, que es va veure afectat per la construcció del Baluard de Drassanes de finals del XVIII; restes de la muralla de Barcelona del segle XVI; i de les casernes de Drassanes construïdes a finals del 1700.

Restes de la muralla de Barcelona i del Baluard de Drassanes sorgides a les obres d'urbanització de la Rambla. — Pere Francesch / ACN

Sobre aquestes troballes, Maese ha explicat que a partir d'ara es fa l'excavació, la documentació i quan acabi l'obra, l'arqueolòeg director farà l'inventari, estudiarà els materials, els plans i això generarà una memòria que s'entregarà al Servei d'Arqueologia i després se'n farà difusió.

El protocol estableix que quan es localitza una troballa, els professionals la documenten i fotografien. Després d'aquest estudi, les restes es cobreixen i continuen les obres. Preguntat per si les tasques arqueològiques poden allargar la durada de les obres, Maese ha assegurat que "per culpa de l'arqueologia l'obra no pot durar més".

Més troballes

Aquest no és ni de lluny la primera troballa en unes obres a Barcelona, les de la superilla de l'Eixample també van posar al descobert una masia del segle XVI, al carrer Girona entre l'avinguda Diagonal i el carrer Mallorca, que conserva un soterrani i unes escales d'accés.