Nova troballa de restes arqueològiques de l'època romana a Barcelona

Un canal d'aigua de grans dimensions excavat al subsol és una de les grans troballes que ha sortit a la llum arran de la intervenció arqueològica al carrer Gran de la Sagrera 32, al districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona, per construir un bloc d'edificis d'habitatges. Es tracta d'un canal que destaca per presentar tres fases diferenciades i consecutives d'ús.

La intervenció arqueològica va començar al febrer i continuarà fins a final d'any, i permetrà ampliar el coneixement d'aquest sector de la ciutat. També s'hi han documentat diverses tombes, part d'una sitja amb material ceràmic associat a l'època del Bronze i un tram de via romana.

El canal té uns 90 metres de longitud i una amplada d'entre 2 i 5 metres, que varien en funció de la fase d'ús. Es tracta d'una estructura hídrica d'època romana que funcionaria per abastir d'aigua als camps de conreu de vinya del voltant.

Possiblement, camps de vinya relacionats amb la vil·la romana del Pont del Treball Digne, coneguda per la producció de vi. Per l’orientació d'aquest canal d'aigua, sembla que menava cap a la vil·la romana.

Més troballes excepcionals

Però una altra descoberta qualificada d'"excepcional" per part dels investigadors ha estat la del tram de via romana. Es correspon amb el traçat viari que discorria pel carrer Gran de la Sagrera i la seva continuació amb el carrer Gran de Sant Andreu, un antic ramal de la Via Augusta. S’estan documentant fins a 70 metres de via, i una amplada no inferior als tres metres, però encara per determinar.

A partir d'aquestes excavacions s'han diferenciat fins a tres nivells d'ús de la via, cada un dels quals sembla estar associat a una cuneta. També una petita estructura muraria que delimita la via pel costat est. Durant els treballs arqueològics també s'han documentat les empremtes de les roderes dels carros fossilitzades als paviments de la via.

També relacionat amb la via, s’han localitzat tres tombes. Aquestes consisteixen en fosses retallades a les argiles, però amb característiques diferents. Hi ha una fossa simple amb un enterrament primari i un de secundari allotjat als peus de la inhumació principal en forma de petita acumulació d'ossos desarticulats. Les altres dues tombes encara es troben en procés d’excavació, però estarien delimitades per pedres.