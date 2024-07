Descobreixen a la Rambla de Barcelona una porta d'entrada a la ciutat medieval i un tram de la muralla

Les obres de reurbanització de la Rambla de Barcelona han deixat al descobert una de les portes d'entrada a l'antiga ciutat medieval i una part de la muralla que protegia la ciutat entre els segles XIII i XIV. El Servei d'Arqueologia està treballant per documentar aquestes troballes, que són restes arqueològiques significatives, segons han detallat aquest dijous fonts municipals.

L'accés a la capital catalana descobert correspondria al Portal de Trentaclaus o dels Ollers, situat a l'actual carrer dels Escudellers, que creua la plaça del Teatre, segons detalla la nota del consistori. A banda, s'ha trobat un altre tram de muralla a l'extrem nord de la Rambla, a prop de plaça de Catalunya. Tot i que és petit i poc visible, encara conserva fins a tres metres d'alçada.

Segons la informació històrica i arqueològica, durant una confrontació amb França l'any 1285, el rei Pere II el Gran va ordenar la fortificació urgent de Barcelona amb murs de tàpia i torres de fusta, excepte per la part de mar. Finalitzat el conflicte, el Consell de Cent va assumir la tasca de fortificar degudament la ciutat, convertint-se en la primera gran obra pública a càrrec d'aquesta institució.

El nou projecte defensiu va incloure portals ja existents com Boqueria, Portaferrissa o Jonqueres, i va afegir-ne de nous, com el Portal Nou, l'any 1295. La Rambla formava part d'aquest perímetre emmurallat de principis del segle XIV, que incloïa zones com plaça Catalunya, plaça Urquinaona, passeig de Sant Joan, carrer Trafalgar, Arc de Triomf i parc de la Ciutadella.

Amb motiu d'un altre conflicte bèl·lic amb Castella l'any 1357, el Consell de Cent va decidir millorar les muralles de finals del segle XIII, incloent-hi l'adquisició de tres pedreres a la muntanya de Montjuïc i el reforçament del perímetre de la ciutat vella, exceptuant el Raval. Amb tot, els treballs constructius a la Rambla van ser especialment complexes, i van incloure el trasllat de la riera.

Reproducció del plànol històric de la ciutat medieval de l’any 1300, on es pot observar la configuració de la ciutat en aquella època. — Ajuntament de Barcelona

Restes arqueològiques significatives

Segons ha detallat el consistori en un comunicat, aquestes troballes són restes arqueològiques significatives. Aporten informació valuosa sobre la història de Barcelona i enriqueixen el patrimoni cultural i arqueològic de la ciutat, oferint una visió més detallada de la seva evolució històrica.