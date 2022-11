Desconcert entre el públic de la nova sèrie de TV3: l'actriu Cristina Genebat fingeix un infart en directe

Els espectadors de TV3 s'han emportat un bon ensurt aquest dimecres. La cadena pública havia anunciat que després del Telenotícies s'emetria una nova sèrie en directe titulada Quan el cor s'atura, protagonitzada pels actors Julio Manrique i Cristina Genebat. De fet, era la primera sitcom que es feia en directe.

Tot anava rodat quan de sobte, als pocs minuts d'iniciar-se el rodatge, i davant la sorpresa de tot el públic presencial i dels espectadors que miraven la sèrie des del sofà de casa seva, l'actriu Cristina Genebat es va desplomar per un atac de cor. Immediatament tot es va interrompre i el plató va començar a entrar en pànic. Ningú del públic sabia què passava fins que al cap d'uns segons, Manrique i Genebat tornaven a aparèixer a la pantalla.

Tot plegat era una ficció per demostrar "de la manera més impactant possible" què és una malaltia d'aquest tipus i conscienciar sobre la salut cardiovascular, la temàtica de La Marató 2022. La sèrie Quan el cor s'atura no existeix, era l'essència de l'espot de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio d'aquesta edició, l'element central de la campanya de sensibilització. I realment, l'espot no va deixar a ningú indiferent. En el moment que l'actriu es va desplomar, desenes de persones van començar a reaccionar a Twitter.

La producció inventada s'havia promocionat a televisió, ràdio, mitjans digitals i premsa com un format innovador de televisió en directe. L'objectiu era generar la màxima expectació per al dia de l'estrena, on havia de passar el que ningú esperava: un infart en directe a la televisió. L'espot de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular ha estat rodat per la productora Oxigeno i ha estat dirigit per Roger Villaroya i Edgar Lledó, especialistes en formats audiovisuals publicitaris i també de ficció.

L'eslògan, que fins avui havia estat La Marató sempre batega s'ha fusionat amb el títol de la sèrie fictícia fins al lema final: Quan el cor s'atura... La Marató sempre batega.