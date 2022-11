Polèmica per la participació de Pol Granch, acusat d'homòfob i masclista, al disc de 'La Marató' de TV3 

La Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties cardiovasculars, ha revelat els noms dels artistes que podrem trobar al disc d'aquesta edició. La primera cançó que s'ha donat a conèixer ha estat Paraigua, la versió en català d'Umbrella, que interpreta la guanyadora de la primera edició d'Eufòria Mariona Escoda. El segon tema en veure la llum ha estat Torno a ser jo d'Oques Grasses, però interpretada per Pol Granch, conegut pel seu paper a la sèrie Élite i per haver protagonitzat diverses polèmiques pels seus missatges homòfobs i feixistes i pels seus comportaments misògins i masclistes amb altres cantants del panorama musical espanyol.

La col·laboració de Pablo Grandjean, el nom original del cantant, al disc de La Marató de TV3 ha provocat una onada de crítiques contra la cadena pública i l'esdeveniment solidari. La polèmica està servida.

Pol Granch va saltar a la fama l'any 2018, després de guanyar el talent show Factor X de Telecinco. Des de la seva participació al programa, el cantant ha publicat dos àlbums -Tengo que calmarme (2020) i Amor esculpido (2022)- i ha fet col·laboracions amb Rauw Alejandro i Marc Seguí, amb qui va llançar el tema Tiroteo. No obstant, Granch es va donar a conèixer internacionalment gràcies a la sèrie de Netflix Élite, on forma part del repartiment des de la quarta temporada.

Quan Netflix va anunciar la participació del cantant al sèrie, les xarxes van recuperar uns missatges homòfobs, masclistes i feixistes que Granch havia escrit quan era adolescent a Twitter. Aleshores, el cantant va demanar disculpes dient que aquelles afirmacions les havia fer feia molts anys, quan era un noi "un noi immadur i inexpert" amb el qual ja no s'identificava. El remei va ser pitjor que la malatia.

Sara Socas, rapera i campiona d'Espanya de les batalles de galls, va contestar públicament a Granch acusant-lo de maltractar-la durant la festa de Los 40 l'any 2019. Socas el va titllar de "misogin" i va dir que l'havia empès diverses vegades. "Que te jodan", acaba dient l'artista a la piulada. Les disculpes del cantant no van servir de res.

L'agost de 2021, Granch va tornar a protagonitzar una sonada polèmica contra la seva exparella, la cantant Natalia Lacunza. En un moment d'un dels seus concerts, Granch va imitar a l'exconcursant d'Operación Triunfo 2018 en to de burla i ridiculitzant-la. La seva actuació va circular com la pólvora per Twitter i va provocar una nova onada de crítiques contra el cantant, que es va veure obligat a retirar-se de les xarxes un temps.

Ara, Granch ha tornat aprofitant el llançament del seu segon disc, i ho ha fet amb un nou vídeo en què demana disculpes. "Vull aclarir que jo no soc així, que jo no soc aquesta persona. Vull demanar perdó a totes aquelles persones que s'hagin pogut sentir ofeses en algun moment per mi perquè en cap moment aquesta era la meva intenció. Defenso una societat on tots i totes puguem tenir els mateixos drets i les mateixes oportunitats independentment del gènere i de l'orientació sexual", diu en el vídeo.