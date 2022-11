Així sona el primer senzill de la cantant Scorpio després del seu pas per 'Eufòria'

Alguns dels concursants de la primera edició d'Eufòria s'han convertit en autèntics cantants profesionals després del seu pas pel programa de TV3, com Scorpio, que aquest divendres ha publicat el seu primer senzill: Deja Vu, de la mà de la productora discogràfica Delirics. El segell remarca que el tema, produït pel Pep Saula i el Jan Aygua, parla dels somnis d'aquella nena petita que s'imaginava, mentre es mirava al mirall, gravant cançons i actuant davant de milers de persones. La mateixa nena, afegeix Delirics, que un dia va decidir ser l'Scorpio i lluitar per tot allò que volia.

El segell destaca que la seva música està influïda per diferents gèneres com el pop, l'R&B o la música urbana, i inspirada per la Beyoncé o la Rihanna. De moment, la cançó ja acumula més 500 visualitzacions a YouTube. Així son el primer senzill de la cantant.

Segona edició

El concurs que va revolucionar l'audiència de TV3 i va cridar l'atenció de l'aclamada Generació Z torna i ja està buscant els nous concursants de la segona edició. La primera fase de la selecció consisteix en un càsting digital. Als que superin el cribratge inicial els convocaran a una audició presencial.

A la segona fase del procés, els que superin les audicions presencials hauran de demostrar tot el seu talent davant de diferents professionals del món de la música i la televisió perquè valorin el seu potencial i formin l'equip de la segona edició d'Eufòria.



A la primera edició del concurs s'hi van presentar més de 1.500 persones d'arreu del territori, en aquesta nova temporada s'espera augmentar el nombre d'aspirants. Només 16 pujaran a l'escenari d'Eufòria.