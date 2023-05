Desenes de tractors surten al carrer per exigir mesures per pal·liar els efectes de la sequera

La pagesia ompla els carrers de nou. Desenses de tractors han fet una marxa lenta i posterior concentració per exigir a l'Estat i Govern català respostes i solucions a la situació de sequera. La marxa ha estat convocada per Unió de Pagesos (UP) de forma simultània a Lleida, Tarragona, Vic i Girona. En el cas de Ponent, la setmana que ve es farà una altra tractorada fins a Saragossa.

A Lleida, la tractorada han sortit a primera hora del matí des de diferents municipis de les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. Els tractors han circulat per diversos punts de la capital de Ponent fins arribar a la subdelegació del Govern espanyol, ja que els canals d'Urgell i Segarra-Garrigues -tancats recentment per la falta de pluges-, són gestionats per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), que depèn de l'Estat. El coordinador d'UP a Lleida, Josep Sellart, ha avisat que la situació és "greu" per a la pagesia, però que també ho serà per a la resta de sectors que en depenen.

Inicialment, s'havia previst una trobada amb el subdelegat del govern espanyol, José Crespín, per entregar-li en mà les reivindicacions, però aquest no hi era i se li ha enviat una carta. La protesta ha finalitzat amb la lectura del manifest on a banda de posar èmfasi en la greu situació que pateixen els pagesos i ramaders per la sequera, també s'ha criticat l'augment de la burocràcia que han de suportar amb la imposició del nou Quadern integrat d'explotació (QIE).

Més ajuts i menys burocràcia

Tal com ja van posar de manifest en una roda de premsa dilluns, UP denuncia la manca de planificació i improvisació de la CHE per les recents restriccions de reg a la conca del Segre, així com a la part baixa de l'Ebre. Per això, consideren imprescindible que se'ls informi, de forma totalment transparent, de la gestió que s'ha dut a terme dels recursos hídrics de la conca de l'Ebre i dels sistemes que l'integren. No enten com a finals de la campanya de reg de l'any passat s'assegurava que la present estava garantida i ara s'ha tallat el reg.

El sindicat reclama a l'Estat mesures urgents econòmiques com ajuts directes, finançament, flexibilització de condicions d'ajuts directes i de desenvolupament rural de la PAC. També demana obres d'emergència per facilitar aigua que asseguri els abastaments imprescindibles per a la supervivència del bestiar i de les plantacions de fruiters. Al Departament d'Acció Climàtica, UP reclama mesures contra la sequera i per a la utilització d'aigües de depuradora.