Aragonès situa la sequera com "el problema més greu que tenim com a país"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertit que la sequera, que ja fa 32 mesos que dura, és "el problema més greu i urgent que tenim com a país". Ho ha dit aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu. A les portes d'un estiu probablement sec, el president de la Generalitat ha fet una crida a fer un ús "responsable" del recurs i ha remarcat que s'està treballant en la millora i la construcció de noves infraestructures per garantir el subministrament a llarg termini.



D'altra banda, Aragonès també ha anunciat que després de les eleccions municipals del 28 de maig convocarà una taula de partits a Catalunya per abordar la proposta de l'Acord de Claredat.

Entre les solucions a l'actual situació de sequera, "problemàtiques cada vegada menys excepcionals i més habituals", Aragonès ha mencionat la construcció de més dessaladores i potabilitzadores i la millora de les estructures actuals, davant de "la nova realitat d'emergència climàtica". En aquest sentit, ha remarcat la recuperació de pous a la zona del Besòs i l'amplicació de la dessaladora de la Tordera i la del Foix. També ha destacat el trasllat d'aigua de Sau a Susqueda, l'augment d'aigua regenerada en el tram final del riu Llobregat o la millora depuradores del país.



Per tot plegat, Aragonès ha detallat que s'invertiran més de 700 milions, els que preveuen els pressupostos d'aquest any. "A més d'accelerar les inversions, que algunes acumulen anys d'endarreriment, cal adaptar el país a l'emergència climàtica", ha apuntat.

Igualment, Aragonès ha destacat la feina que ha dut a terme recentment l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) "amb el món local i comunitats de regants", entre altres agents, assegurant que si no fos per les mesures que s'han pres fins ara, "estaríem en fase d'emergència", i no d'excepcionalitat.



Després que la cimera contra la sequera acabés sense acord entre els principals partits, Aragonès també ha cridat al consens de tots els actors per treballar en solucions a llarg termini. "La situació és greu i ens obliga a les institucions i allunyar-nos de bloquejos partidistes", ha afirmat. El Govern, però, ha acabat impulsant mesures contra la sequera malgrat la manca de consens polític, com ajudes al món local per fer front a la situació actual o l'acceleració de la construcció de noves infraestructures.



Desencallar l'Acord de Claredat

La sequera no ha estat l'únic tema que ha tractat Aragonès durant la roda de premsa d'aquest dimarts deprés de la reunió del Consell Executiu. Mig any després de posar damunt de la taula per primera vegada l'Acord de Claredat -en el debat de política general del Parlament-, el president de la Generalitat ha explicat els detalls d'aquesta proposta per resoldre el conflicte polític amb l'Estat.

En aquest sentit, Aragonès ha anunciat que després de les eleccions municipals del 28 de maig convocarà una taula de partits per abordar el conflicte polític. Abans, però, el president encarregarà els propers dies unes preguntes sobre com hauria de ser un referèndum acordat amb l'Estat, perquè un Consell Acadèmic d'experts -liderat pel politóleg Marc Sanjaume, de l'Universitat Pompeu Fabra- elabori un primer informe. Aquest document servirà de base per encetar primer un debat polític entre els diferents partits del Parlament al juny -menys Vox-, i després un debat social i ciutadà a la tardor.

Tot plegat, servirà perquè el Consell Acadèmic presenti un informe definitiu a principis de 2024 perquè el Govern pugui reprendre la negociació amb les conclusions que hagin sortit de tot aquest procés de debat intern.