El Govern impulsa les mesures contra la sequera a Catalunya malgrat la manca de consens polític

La cimera celebrada divendres passat entre el Govern i tots els grups parlamentaris excepte VOX per avaluar les mesures contra la sequera que castiga Catalunya va fracassar estrepitosament. El motiu va ser la negativa del PSC a subscriure l'acord plantejat amb diverses mesures i que va portar a la resta de partits a deixar sol al Govern d'ERC. El detonant va ser el rebuig absolut del PSC a signar el text proposat si no es retirava la bateria de sancions als ajuntaments que malbaraten l'aigua en una situació tan extrema, incomplint la normativa establerta d'estalvi i limitació de consum d'aigua a cada municipi.

La qüestió ha aixecat polseguera al món municipal que ha criticat la intenció del Govern d'aplicar sancions. Però ni les queixes dels ajuntaments ni el fracàs per aconseguir el suport polític necessari al Parlament sembla fer desistir els republicans, i el Govern de Pere Aragonès està decidit a impulsar igualment les mesures incloses en un preacord anterior a la cimera i que no es va poder ratificar. De fet aquest dimarts el Consell Executiu ja ha pres algunes decisions.

Fonts del Govern asseguren que "totes les mesures poden ser executades sense necessitat de decrets llei"

Fonts del Govern asseguren que "totes les mesures poden ser executades sense necessitat de decrets llei", que requeririen ratificació parlamentària. "El document que vam portar a la cimera de divendres era de feina perquè ja havíem fet reunions prèvies i vam arribar a acords que només s'havien de ratificar. No era una simple trobada, havíem treballat mesures de consens per pal·liar un tema tan greu com el de la sequera que estem afrontant a Catalunya", afegeixen.

La guerra de l'aigua a la política catalana

Els republicans acusen el PSC de boicotejar el consens després que tots els grups havien acceptat una moratòria de les sancions fins al mes de juliol. Els socialistes van pujar l'aposta exigint la retirada de les sancions o que la moratòria s'allargués fins al setembre. I tots els fràgils equilibris forjats fins al dia de la cimera de divendres passat van saltar pels aires. Els socialistes per part seva acusen el Govern d'intransigència i defensen que "ara, davant d'un problema com el de la sequera no és moment d'assenyalar i sancionar sinó de col·laborar entre tots". Una nova baralla entre socialistes i republicans que aprofundeix en els enfrontaments constants que mantenen al voltant d'infraestructures com l'autopista B-40 o l'ampliació de l'aeroport. I que no es pot separar de la proximitat de les eleccions municipals del 28 de maig en què tots dos partits es disputen bona part dels ajuntaments del país.

La guerra de l'aigua està servida a Catalunya, almenys al vessant polític

La guerra de l'aigua està servida a Catalunya, almenys al vessant polític, en un nou intent de l'oposició de desgastar el Govern i mostrar la seva debilitat només amb els 33 diputats d'Esquerra al seu costat. Aragonès, però, ha decidit afrontar l'envestida i no cedir al "xantatge dels socialistes", en paraules d'una dirigent republicana. I ha donat ordres per executar el pla contra la sequera previst, encara que sigui en solitari i costi el que costi.

Diners per als municipis i més infraestructures

En aquest sentit, el Govern "assumeix com a compromisos propis" les accions que figuraven a la proposta d'acord de la cimera contra la sequera celebrada divendres i les desplegarà "sense demora", tot i no haver pogut arribar a una entesa segons ha assegurat aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. L'Executiu català té previst habilitar una partida extraordinària dels pressupostos i se centrarà a incrementar el suport econòmic al món local i accelerar-ne la planificació en infraestructures.

El Govern garanteix 50 milions d'euros d'urgència perquè els municipis puguin impulsar obres que millorin l'abastament d'aigua

La portaveu ha remarcat que, malgrat la complexitat de la situació, no ha calgut aplicar restriccions més severes perquè el Govern ha pres mesures com l'aportació d'aigua regenerada en grans quantitats, per la qual cosa s'ha pogut endarrerir fins a mig any la situació excepcionalitat. De fet, en els pressupostos d'aquest any ja s'havien activat 5 milions d'euros per a la regeneració d'aigua i 15 milions més en línies d'ajudes específiques per a la millora i distribució de l'aigua en alta, que ara s'amplien a 40. L'abastament en alta comprèn l'aigua que surt de les fonts d'origen (embassaments, rius, aqüífers, dessalinitzadores...) i és transportada fins als dipòsits municipals.

A més, el Govern garanteix 50 milions d'euros d'urgència perquè els municipis puguin impulsar obres que millorin l'abastament d'aigua municipal en baixa, és a dir, al tram que va des dels dipòsits municipals fins a l'usuari final.



En total, les ajudes al món local seran de 90 milions d'euros destinades a aquestes subvencions que millorin l'eficiència hidràulica i contribueixin a reduir el malbaratament d'aigua. També es contribuirà a les despeses derivades del transport de camions cisterna, entre d'altres.



A l'àmbit de les infraestructures, el Govern prioritzarà les orientades a la garantia de proveïment ja incloses dins de la Planificació de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). D'aquesta manera, avançarà la licitació del projecte i l'obra de l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera a aquest primer semestre del 2023 i es licitarà en el termini de dos mesos la redacció del projecte definitiu de la nova dessalinitzadora a la zona de Cubelles.

A banda d'aquestes accions en matèria econòmica i d'infraestructures, el Govern també fomentarà la coresponsabilitat amb mesures com l'edició de guies per a la bona gestió de l'aigua o el requeriment als grans consumidors d'aigua perquè adoptin mesures d'estalvi. A més, es publicarà el consum per municipis, dotacions i pèrdues per garantir informació pública i prioritzar actuacions de millora als municipis amb més consum. A aquests municipis, se'ls assistirà de manera tècnica per reduir consums, garantir subministraments i millorar l'eficiència de les xarxes d'abastament.

Piscines plenes per a l'estiu però sense nova cimera

Una altra de les principals mesures aprovades és que finalment sí que permetrà que s'omplin les piscines municipals i comunitàries, és a dir, totes aquelles que no siguin d'ús privat. Això s'ha fet després que el món municipal ho reclamés al·legant el seu ús per fer front a la calor.

D'altra banda, després del fracàs de la trobada de divendres, el Govern ha reiterat que no tornarà a convocar una nova cimera perquè no s'arribaria tampoc a cap acord. Plaja sí que ha anunciat que impulsaran una Taula Nacional de l'Aigua per treballar un Pacte Nacional, però serà al juny, un cop celebrades les eleccions municipals. "Els interlocutors poden canviar", ha justificat. Serà una trobada amb els representants del món local.

Al juny es convocarà la Taula de l'Aigua

Respecte al motiu del xoc a la cimera amb el PSC, el règim sancionador als consums excessius d'aigua dels municipis, fonts d'Esquerra en defensen la necessitat: "No es tracta de cap fi recaptador, ni d'aquells que tinguin problemes de fuites. A aquests municipis cal ajudar-los econòmicament a afrontar el problema i resoldre'l. Però aquells que malbaraten sense justificació se'ls ha de poder sancionar". Per la seva banda, Plaja ha fet una crida a no utilitzar la sequera "com a moneda de canvi" durant la campanya electoral que s'allargarà durant els propers mesos i ha informat que, tot i que no se celebri una nova cimera, hi ha "contactes permanents" amb els partits per afrontar la situació.