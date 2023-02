Què comporta l'excepcionalitat per sequera que pot declarar el Govern?

La situació de sequera que viu Catalunya podria fer un salt d'escala aquesta mateixa setmana si el Govern decideix declarar la fase d'excepcionalitat a bona part dels municipis de les conques internes, on es concentra el gruix de la població del Principat. Segons Catalunya Ràdio, el canvi de l'alerta a l'excepcionalitat per sequera podria aprovar-se al Consell Executiu d'aquest dimarts. En principi, l'estat d'excepcionalitat s'adopta quan les reserves de les conques internes cauen per sota del 25% i ara mateix es troben al 27,8% i comporta l'adopció d'unes restriccions més severes en l'ús de l'aigua.

Paral·lelament, s'incrementarà el desembassament embassament del pantà de Sau -que està tot just al 15% de la seva capacitat- al de Susqueda, per tal de garantir la qualitat de l'aigua i possibilitar-ne el seu consum. Una acció d'aquest tipus no es portava a terme des de la gran sequera del 2008. L'embassament de Susqueda, situat a Osor (la Selva), és el més gran de les conques internes, amb una capacitat de 233 hm3 i ara mateix està al 36,4%. S'encarrega de proveir aigua tant part les comarques gironines com l'àrea metropolitana de Barcelona.

Les possibles noves restriccions

L'anterior gran canvi en la situació de sequera de Catalunya va viure's el 22 de novembre, quan el Govern va declarar la situació d'alerta a la conca Ter – Llobregat, integrada per 140 municipis i que reuneix els nuclis més poblats, començant per la Barcelona. Aleshores els embassaments de les conques internes estaven al 33% de la seva capacitat, sis punts més que ara. Ara mateix 13 de les 18 unitats d'explotació de les conques internes es troben en alerta per sequera, amb un total de 515 municipis, segons el visor de l'Agència Catalana de l'Aigua. N'hi ha tres en prealerta i només dues en situació de normalitat, és a dir, sense cap tipus de restricció.

La situació d'excepcionalitat és la quarta més greu en la classificació de l'ACA, només per sota de la d'emergència, a la qual s'arriba quan les reserves cauen per sota del 16%. L'entrada en excepcionalitat comporta restriccions com la prohibició de l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes siguin públiques o privades -excepte el reg de supervivència per plantes o arbres; el reg de gespa, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada d'esport; i la neteja de carrers, clavegueram i paviments amb aigua potable; la reducció de la dotació de reg agrícola en un 40%; en un 15% dels consums d'aigua dels usuaris industrials; o en els usos recreatius. A més a més, "només es pot fer ompliment parcial de piscines d'aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació". Finalment, es fixa una dotació màxima de consum de 230 litres per habitant i dia, 20 menys que ara.

Les mesures poden anar a més i impactar directament en el conjunt dels usuaris domèstics si no plou de manera sostinguda en els propers mesos. En una entrevista a Rac 1 aquest diumenge, el director general de l'ACA, Samuel Reyes, va advertir que hi pot haver restriccions al subministrament d'aigua de boca a finals d'any si persisteix la sequera. "Si no plou durant la primavera i no plou durant la tardor, podríem tenir restriccions a final d'any per als usuaris".

Reyes va explicar que "s'han trencat tots els pronòstics" i que des del temporal Gloria de l'any 2020 "no ha plogut normal", per la qual cosa la situació "és crítica". "Aquest any ja és molt més complicat garantir l'abastiment ininterromput a l'àrea metropolitana i a altres municipis si no plou durant la primavera i la tardor. Podem tenir un estiu molt dur", va avisar.

Desembassament de Sau a Susqueda

D'altra banda, el Govern estudia buidar completament l'embassament de Sau, a Osona, i transvasar l'aigua al de Susqueda per preservar-ne la qualitat, segons ha confirmat el mateix Reyes. L'objectiu és conservar la qualitat de l'aigua i garantir el seu ús prioritari, que és l'abastament de la població, i ara es pot fer perquè "fa fred", de manera que l'aigua no perd oxigen i es pot garantir la vida dels peixos que hi habiten. La mesura implicaria passar dels 0,3 hm3/dia -que és la quantitat que s'està desembassant ara-, als 0,5 hm3/dia.

Ara mateix a Sau hi ha 25,4 hm3 d'aigua, mentre que a Susqueda se superen els 84. L'última vegada que es va adoptar una mesura d'aquest tipus per garantir la qualitat de l'aigua va ser durant la gran sequera del 2008. Aleshores va iniciar-se al gener i va allargar-se uns tres mesos, fins que les pluges de primavera van fer-ho innecessari. El transvasament d'aigua era d'aproximadament 1 hm3 al dia.

En aquella ocasió, el pantà de Sau va arribar a caure per sota del 13% de la seva capacitat -l'11 d'abril del 2008 estava al 12,8% i tot just contenia 21,08 hm3 d'aigua-. Aquell any les reserves del pantà de Sau van caure per sota del 20% el 22 de febrer i van superar aquest nivell a partir del 12 de maig. Una primavera especialment plujosa van provocar que en només un mes, el maig, es passés del 16% de la capacitat al 60%. En l'actual episodi de sequera el nivell es manté per sota del 20% des del 19 d'octubre de l'any passat.