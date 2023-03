El politòleg Marc Sanjaume liderarà la comissió d'experts que elaborarà la proposta d'Acord de Claredat

El Govern no aparca la idea de realitzar una proposta d'Acord de Claredat per definir les condicions que permetin pactar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. De fet, el president, Pere Aragonès, ha decidit encarregar a una comissió d'experts elaborar la primera versió de la proposta, que no es traslladarà al debat polític com a mínim fins després de les eleccions municipals. Segons avança el diari Ara, l'encarregat de liderar la comissió serà el politòleg Marc Sanjaume, professor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i expert en els processos d'Escòcia i el Quebec.

En concret, Sanjaume és professor de Teoria Polític del departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, on també coordina el màster en democràcies actuals. Ha estat investigador visitant a la Universitat d'Edimburg (Escòcia) i a la de Laval (Quebec), el que li ha permès aprofundir en el coneixement dels dos casos. També és autor del llibre Independència i progrés. El repte democràtic de l'Scottish National Party i en una entrevista a Públic de fa prop de dos anys assegurava aleshores que "a Escòcia hi ha un marge més alt perquè l'independentisme guanyi terreny".

L'horitzó de tancar una proposta el 2023

Pere Aragonès va llançar la proposta d'Acord de Claredat en l'obertura del darrer debat de política general del Parlament, celebrat al setembre. Eclipsada per l'intent de moció de confiança que va reclamar Junts en el debat i que acabaria desfermant la darrera polèmica entre els aleshores socis de l'executiu i culminant amb la sortida del partit de Laura Borràs del Govern, Aragonès la va recuperar en el seu discurs de Nadal.

En aquell moment, fa menys de tres mesos, va fixar-se com a objectiu que durant el 2023 Catalunya tanqui una proposta d'Acord de Claredat, com a pas previ a negociar un nou referèndum. És en aquest procés on entra la comissió d'experts que encapçalarà Sanjaume. L'Acord de Claredat s'inspira en el cas del Quebec i el Canadà.

Paral·lelament, en el seu Congrés Nacional, tancat el gener, ERC va certificar la seva aposta per un nou referèndum, en què les condicions perquè es materialitzés la victòria del "sí" a la independència passarien per una participació mínima del 50% del cens i un suport al "sí" d'almenys el 55% dels vots. Justament aquestes són les condicions que es van fixar en el referèndum de Montenegro de 2006, que convertirien el país balcànic en un Estat sobirà.