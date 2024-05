Desestimen la petició de Junts de repetir el vot exterior de les eleccions del 12-M

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona ha desestimat el recurs que va presentar Junts per repetir el vot exterior de les eleccions catalanes del 12-M en assegurar que hi havia "irregularitats". La candidatura de Carles Puigdemont va considerar que hi havia diferència entre el vot exterior emès pel Cens dels Espanyols Residents Absents (Cera) i l'escrutat a causa de la destrucció de les paperetes.

La Junta Electoral ho ha desmentit: "És rotundament fals", diu afirmant que el vot no va ser destruït, sinó que està custodiat pels Mossos d'Esquadra. L'àrbitre electoral assenyala també que la diferència entre els vots emesos i els escrutats es deu als que no poden ser donats com a vàlids dels catalans inscrits al Cera.

La JEP també ha refusat un altre recurs de Junts manifestant el seu malestar perquè durant el recompte del vot exterior els apoderats havien estat "retinguts". En aquest sentit, insisteix que els apoderats van poder moure's "amb la llibertat que permetia la zona d'escrutini". També assegura que és falsa la denúncia de Junts sobre la rapidesa amb què es va fer l'escrutini del vot Cera.

La petició de Junts

Junts va demanar el passat dissabte que es repetís el vot exterior del 12-M que correspon als catalans inscrits al Cera, al·legant "greus irregularitats". En queixes emeses a les quatre Juntes Electorals Provincials catalanes ha assegurat que "s'han vulnerat els drets dels electors". Per això, demana "suspendre la proclamació dels resultats fins que es repeteixi de nou aquesta votació".