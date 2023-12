Desnonen vuit famílies d'un edifici en estat ruïnós de Badalona entre una forta oposició veïnal

Vuit famílies han estat desnonades aquest divendres d'un edifici que s'ha d'enderrocar a Badalona, al barri de la Salut, entre una forta oposició veïnal. L'execució s'ha dut a terme tal com estava prevista i ha comptat amb diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, que han carregat contra el més d'un centenar de persones, entre veïns, activistes i regidors de l'Ajuntament s'han aplegat al domicili per protestar contra el desnonament.

El membre de la plataforma Sant Roc Som Badalona, Carles Sagués, ha denunciat que les vuit famílies no tenen alternativa habitacional i que a partir de dilluns "s'han de buscar la vida". El cap de setmana el podran passar en un Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), segons han confirmat fonts municipals.

L'hora prevista era a les 10 hores, però no ha estat fins al migdia quan l'immoble ha quedat buit. Els Mossos han tret un per un els concentrats que hi havia a la porta i, gràcies a l'ús del martell, han pogut obrir-la i accedir a l'interior.

La protesta, un cop les famílies han sortit del pis, s'ha mogut i s'ha desplaçat cap a Serveis Socials, a les oficines municipals del Viver, per exigir una solució per aquesta vintena de persones que s'ha quedat sense llar. Segons han indicat fonts municipals, s'han activat "els recursos habituals" perquè disposin de dues nits d'acollida al CUESB i totes s'han acollit aquesta ajuda.

"Albiol ha aprofitat per fer campanya electoral"

La membre del Sindicat d'Habitatge de Badalona, Emma Puig, ha carregat contra l'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol: "Ha aprofitat per fer campanya electoral". Puig ha asseverat que el batlle ha difós "mentides" d'aquestes famílies, "estigmatitzant" els veïns del bloc desnonat, i ha recalcat que "hi ha bona convivència" a la zona. Per la seva banda, l'alcalde del municipi ha reaccionat a les xarxes socials: "No blanquejarem l'ocupació il·legal, sigui qui sigui".

"No blanquejarem l'ocupació il·legal, sigui qui sigui"

Puig ha qualificat "d'oportunisme polític per guany electoral" i també ha carregat contra la presència d'alguns regidors del consistori. La regidora de Guanyem, Dolors Sabater, ha dit que l'alcalde "ha creuat unes línies vermelles" per fer unes declaracions en les quals "ha insultat, criminalitzat i calumniat" els veïns i "ha fet gala que les deixaria desateses".

Carles Sagués ha dit que "no pot ser que la solució passi per fer fora les famílies i que es quedin sense alternativa. Sagués ha apuntat que han d'haver-hi responsabilitats, tant de la propietat de la finca com de l'administració i, a la vegada, ha exigit una solució "provisional mentre es troben de definitives".

Desnonen una família amb cinc menors d'edat a Salt

A Salt, el Jutjat número 5 de Girona ha executat aquest divendres el desnonament a una família amb cinc fills menors d'edat que vivien en un pis al carrer de Pep Ventura de Salt (Gironès). Des de primera hora del matí un dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que membres del Sindicat de l'Habitatge de Salt accedís a l'immoble per impedir el desnonament, tal com va passar aquest dimecres.

El sindicat critica que s'hagi desnonat la família tot i tenir un informe de vulnerabilitat i l'Ajuntament de Salt afegeix que s'havia aturat en sis ocasions el procés. Finalment, però, el fons voltor propietari de l'immoble no ha atès les peticions per oferir un lloguer social a la família.