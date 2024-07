La dessalinitzadora del Port de Barcelona es contractarà fins almenys el 2030 i podria no ser flotant

La futura dessalinitzadora provisional del Port de Barcelona es contractarà mitjançant un contracte de serveis que durarà almenys fins al 2030. Es preveu adjudicar el subministrament el gener de l'any que ve i que entri en funcionament a tot tardar a l'abril de 2025, just abans d'una possible fase d'emergència 2 per sequera. Finalment, podria no ser flotant, com es preveia, sinó ancorada al fons del port: l'adjudicatària ho decidirà.

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) només posarà de condició tècnica la ubicació, al moll de l'energia, i la producció màxima de 40.000 metres cúbics diaris, 14 hectòmetres cúbics anuals, que és la capacitat màxima de les canonades d'evacuació existents. Ho aportarà fins que ja funcionin les futures dessalinitzadores estables del Foix i la Tordera.

El director de l'ATL, David Vila, ha recordat que les pluges d'aquesta primavera han fet sortir l'àrea de Barcelona de la fase d'excepcionalitat per la situació de sequera. Aquest fet ha provocat que no es pugui contractar per via d'urgència la construcció de la dessalinitzadora flotant d'emergència, que havia d'entrar en funcionament a l'octubre.

Com que s'ha de fer una contractació ordinària, l'ATL ha preferit fer un contracte de serveis pel qual l'adjudicatària decideix com fer l'obra i se li paga només el subministrament de l'aigua, pel qual es pactarà el preu, que pot variar en funció de la producció. Això també permetrà que la planta funcioni abans de tornar a entrar, si fos el cas, en fase d'emergència 2.

Les dessalinitzadores de Foix i Tordera 2

La instal·lació funcionarà almenys fins que comencin a treballar les dues futures dessalinitzadores estables amb les quals comptarà Catalunya, que generaran 90 hectòmetres cúbics anuals. Es tracta de la del Foix, entre les àrees de Barcelona i Tarragona, i la de la Tordera 2, entre les àrees de Girona i Barcelona.

El contracte serà d'un mínim de cinc anys i es prorrogarà fins que calgui. Es preveu que la de la Tordera es liciti a l'octubre amb un cot de 290 milions d'euros, funcioni el 2028 i aporti 60 hectòmetres cúbics a l'any. I la del Foix s'hauria de licitar entre maig i octubre del 2025 per uns 223 milions i s'hauria d'estrenar el 2029 aportant 30 hectòmetres cúbics anuals.